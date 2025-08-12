مفتي الجمهورية ينعى وزير التموين السابق الدكتور علي مصيلحي

نعى الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، بعد مسيرة طويلة من الإخلاص والتفاني في خدمة الوطن.

وتقدَّم مفتي الجمهورية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمّده برحمته الواسعة، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفاة الدكتور علي مصيلحي

نعى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ببالغ الحزن وعميق الأسى، المغفور له، والذي وافته المنية بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والإنجازات.

وقال وزير التموين إن الفقيد كان قامة وطنية بارزة ورمزًا للإخلاص والكفاءة والنزاهة، حيث أسهم خلال فترة توليه المنصب في تطوير منظومة التموين وتعزيز توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين، وبذل جهودًا مخلصة لخدمة الوطن وأبنائه.