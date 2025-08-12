فرحان إنك هتغني مع بنت قاتل.. عباس أبو الحسن يثير الجدل برسالة غير مباشرة

أثار الفنان عباس أبو الحسن جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره رسالة نارية إلى أحد الفنانين دون ذكر اسمه في المنشور، وذلك بعد ظهور الفنان المصري في صورة تجمعه بـ"لارا ترامب"، زوجة إيريك ترامب نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكتب عباس أبو الحسن، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “رغم إنك مفضوح بس تعالى نمشي على المزع بتاعك.. فرحان إنك هتغني مع بنت قاتل وقائد مذبحة الشهداء من شعب أعزل معظمه أطفال ونساء وعواجيز.. بتعلن وفخور بده يا خسيس إشحال مكنتش جربت الجوع والرجلين الحافية سنين! إلهي ينفخ في صورة ولادك ويكبروا ويتفوا في خلقتك على العار اللي دنستهم به، إلهي تقع على جدور رقبتك وتشوف الذل على حياة عينك وترجع تفتكر جلابية خالك القديمة اللي كان مشحتهالك اللي كبيرة أربع مقاسات عنك”.