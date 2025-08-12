قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإعدام لشخصين والمؤبد لشقيقتهما في قضية ثأر بأسيوط
مفتي الجمهورية: ارحموا أهل غزة والتاريخ سيُخلد موقف مصر من القضية الفلسطينية
رئيس العربية للتصنيع: تجديد ثقة القيادة السياسية وسام فخر يضاعف مسؤوليتنا تجاه وطننا
متاحة الآن | سكن لكل المصريين 7 فرص جديدة وتعديلات في المشروعات .. اعرف التفاصيل
مدبولي: تعاون مصري أردني لمواجهة تحديات القضية الفلسطينية
قمة مصرية – أوغندية في القاهرة.. شراكة أوسع وآفاق تعاون جديدة
تموين القاهرة: الأوكازيون ليس إجباريا.. ولا نتدخل في نسب الخصم
بعد إعلان بدء التقديم في أكتوبر.. المستفيدون من الوحدات البديلة للإيجار القديم
طب بالمرحلة الثالثة.. مفاجأة بتنسيق الشعبة العلمية نظام قديم
المفتي: غزة مرآة لنبض الفقه.. والذكاء الاصطناعي تحول لأداة قمع بيد الاحتلال
الوزير: ضم الصناعات المغذية للسيارات إلى قائمة الـ28 صناعة المستفيدة من الحزم الاستثمارية
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب بابوا شرقي إندونيسيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

فرحان إنك هتغني مع بنت قاتل.. عباس أبو الحسن يثير الجدل برسالة غير مباشرة

عباس أبو الحسن
عباس أبو الحسن
علا محمد

أثار الفنان عباس أبو الحسن جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره رسالة نارية إلى أحد الفنانين دون ذكر اسمه في المنشور، وذلك بعد ظهور الفنان المصري في صورة تجمعه بـ"لارا ترامب"، زوجة إيريك ترامب نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.  

وكتب عباس أبو الحسن، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “رغم إنك مفضوح بس تعالى نمشي على المزع بتاعك.. فرحان إنك هتغني مع بنت قاتل وقائد مذبحة الشهداء من شعب أعزل معظمه أطفال ونساء وعواجيز.. بتعلن وفخور بده يا خسيس إشحال مكنتش جربت الجوع والرجلين الحافية سنين! إلهي ينفخ في صورة ولادك ويكبروا ويتفوا في خلقتك على العار اللي دنستهم به، إلهي تقع على جدور رقبتك وتشوف الذل على حياة عينك وترجع تفتكر جلابية خالك القديمة اللي كان مشحتهالك اللي كبيرة أربع مقاسات عنك”.

الفنان عباس أبو الحسن محمد رمضان لارا ترامب زوجة إيريك ترامب دونالد ترامب

بـ بيضة واحدة.. طريقة عمل كوكيز الشكولاتة

طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟

بعد إعلان خطوبتها من كريستيانو.. 10 صور صادمة لـ جورجينا

