محمد رمضان ضيف أسرة ترامب.. السر ورا لقائه مع لارا ترامب

أثار الفنان محمد رمضان حالة من الجدل والفضول على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره صورًا جمعته بـ"لارا ترامب"، زوجة نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارته الأخيرة إلى مدينة نيويورك، وذلك في إطار دعوة خاصة من عائلة ترامب.

وظهر رمضان في الصور التي نشرها عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" داخل منزل عائلة ترامب، وعلق قائلاً: "سعيد بدعوتي من السيدة لارا ترامب وتقديرها لقارتي الأفريقية، وهذا تقدير أيضاً للموسيقى العربية الأفريقية.. شيء عظيم قادم إن شاء الله".

