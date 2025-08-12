مباراة مجنونة.. منتخب الناشئين يتعادل مع الدنمارك ويتأهل لربع نهائي مونديال اليد

تأهل منتخب الناشئين لكرة اليد، إلى ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا، المقامة في مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الجاري.

جاء ذلك بعد التعادل مع الدنمارك، في ثاني مبارياته بالدور الرئيسي بنتيجة 29/29.

وتمكن منتخب مصر من العودة من بعيد بعد التأخر في الشوط الأول بنتيجة 17/14.

وبذلك يتأهل منتخب مصر إلى ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته بالدور الرئيسي برصيد 4 نقاط خلف الدنمارك المتصدر بـ5 نقاط، بينما يحتل التشيك المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرًا اليابان في المركز الرابع بدون نقاط.

وتأهل منتخب مصر للدور الرئيسي متصدرًا للمجموعة السابعة، بالعلامة الكاملة حيث حقق الفوز على كوريا الجنوبية والبحرين واليابان على الترتيب.

وضمت القائمة النهائية لمنتخب مصر في البطولة 19 لاعبًا، هم، يوسف عبد الهادي، عمر فتحي، عبد المالك محمود، محمد عدلان، يوسف عمرو، سيف جلال، كريم حمدي، عمر بركة، حازم الصباغ، زياد عواد، عبد الرحمن رشاد، أحمد حلمي، عادل أحمد، يحيى الكردي، حسين محمد، محمد إسماعيل، علي مدبولي، يوسف عبد الغني، وحمزة وليد.