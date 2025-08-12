قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المنوفية وقنا والفيوم وأسوان.. رئيس الوطنية للانتخابات يعلن أسماء الفائزين بنظام الفردي بانتخابات الشيوخ
11 حالة تؤدي لسحب العداد القديم وتركيب "أبو كارت"
الهيئة الوطنية: 516 ألف صوت باطل بنظام الفردي في انتخابات الشيوخ
بث مباشر| أحمد موسى ينفعل على الهواء لهذا السبب
رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات يعلن عن أسماء المرشحين الفائزين بمقاعد مجلس الشيوخ بمحافظات الشرقية والبحيرة
الأعلى في تاريخ المجلس .. الهيئة الوطنية للانتخابات: 17.1 % نسبة المشاركة في انتخابات الشيوخ
رئيس الوطنية للانتخابات: عدد من أدلوا بأصواتهم في انتخابات الشيوخ 11 مليون و837 الف ناخبا بنسبة 17.1 %
الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة الشيوخ على المقاعد الفردية بالجيزة والإسكندرية
وزير الأوقاف يبحث مع قيادات دينية من الأردن والجزائر والإمارات تعزيز التعاون
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يعلن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس الشيوخ
مؤتمر الإفتاء العاشر| علماء يطالبون بإنشاء نموذج عالمي للمفتي الرشيد.. ويؤكدون: الذكاء الاصطناعي لا يحل محل الاجتهاد البشري
الأمم المتحدة: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب يعكس اهتمام مصر بالرياضة كقوة ثقافية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
عباس أبو الحسن يكشف عن مفاجأة برسالة نارية لفنان شهير

إيمان عبد اللطيف

أثار الفنان عباس أبو الحسن جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره رسالة نارية إلى أحد الفنانين دون ذكر اسمه في المنشور، وذلك بعد ظهور الفنان المصري في صورة تجمعه بـ"لارا ترامب"، زوجة إيريك ترامب نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.  

وكتب عباس أبو الحسن، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “رغم إنك مفضوح بس تعالى نمشي على المزع بتاعك.. فرحان إنك هتغني مع بنت قاتـ ل وقائد مذبـ حة الشهداء من شعب أعزل معظمه أطفال ونساء وعواجيز.. بتعلن وفخور بده يا خسيس إشحال مكنتش جربت الجوع والرجلين الحافية سنين! إلهي ينفخ في صورة ولادك ويكبروا ويتـ فوا في خلقتك على العار اللي دنستهم به، إلهي تقع على جدور رقبتك وتشوف الذل على حياة عينك وترجع تفتكر جلابية خالك القديمة اللي كان مشحتهالك اللي كبيرة أربع مقاسات عنك”.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

