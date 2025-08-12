تأهل مصر برفقة الدنمارك إلى ربع نهائي مونديال اليد

تعادل منتخب مصر مع الدنمارك بنتيجة 29-29ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد 2025 تحت 19 عاما، والتي تقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وانهي منتخب ناشئين اليد الشوط الأول متاخرا بفارق هدفين، بنتيجة 14-17.

وفي إطار نفس المجموعة، حقق منتخب التشيك فوزا كاسحا على اليابان بنتيجة 42_27

وانتهى الشوط الأول بتقدم التشيك بنتيجة 19-12.

وبهذا الانتصار تأهل مصر والدنمارك معا إلى ربع نهائي بطولة العالم لليد تحت 19 عاما.

وسيلتقي منتخبا مصر في الدور ربع النهائي بعد غدا الخميس بمنتخب إسبانيا في حين يلتقي منتخب الدنمارك الخميس المقبل منتخب ايسلندا بالدور ربع النهائي



ترتيب المجموعة الرابعة في الدور الرئيسي :

الدنمارك 5 نقاط

مصر 4 نقاط

التشيك 3 نقاط

اليابان صفر نقاط

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.