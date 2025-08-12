غدا.. الخماسي الحديث يعلن عن تفاصيل بطولة العالم تحت 15 سنة والبطولة العربية بحضور وزير الشباب والرياضة

يعقد الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان ، مؤتمرا صحفيا في الرابعة والنصف عصر غدا الأربعاء بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير بالإسكندرية ، وذلك للإعلان عن تفاصيل بطولة العالم للشباب تحت 15 سنة ، والبطولة العربية الأولى للمنتخبات والأندية ، واللتين تستضيفهما مصر على ملاعب الأكاديمية بالإسكندرية .



ويشهد المؤتمر حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، و الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية ، والاستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار اسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، والمهندس شريف العريان نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ، والمهندس وليد خليل رئيس الاتحاد العربي للخماسي الحديث ، والكابتن اسماعيل موسى رئيس اتحاد شمال افريقيا للخماسي الحديث.



وتقام بطولة العالم للشباب تحت 15 سنة في الفترة من 13 إلى 17 أغسطس الجاري ، ويشارك في البطولة 350 مشارك من 26 دولة.