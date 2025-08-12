قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية لـ نظيره بالقدس: علاقة مصر وفلسطين يحكمها رحم العلم والجوار
رسالة عاجلة لـ الضرائب بشأن الإعفاء الكامل من الغرامات | تفاصيل
أمينة النقاش لـ صدى البلد : مناقشة وجود حلول عقلانية لقانون الإيجار القديم على أولوياتي
مباراة مجنونة.. منتخب الناشئين يتعادل مع الدنمارك ويتأهل لربع نهائي مونديال اليد
أحمد موسى: إسرائيل دمرت الجيش السوري.. والشرع لا يستطيع إنشاء قاعدة عسكرية واحدة
صرصار يقتحم حفل جنيفر لوبيز .. ورد فعلها يصدم الجمهور
زاهي حواس عن افتتاح المتحف المصري الكبير: هيبقى حفل أسطوري يستناه العالم
طرد نائبة من برلمان نيوزيلندا بسبب حديثها عن فلسطين.. ماذا قالت؟
تأهل مصر برفقة الدنمارك إلى ربع نهائي مونديال اليد
رئيس أوغندا: أشكر الرئيس السيسي على إمداد بلادي بالأمصال
وزير سابق: الإخوان يخدمون في الجيش والشرطة الإسرائيلية
الهلال الأحمر يكشف خطة مصر لاستكمال دعم الشعب الفلسطيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

30 سنة حب.. محمد سعيد محفوظ يحكي كيف خطف قلب زوجته برسائل على ورق الجرنال

سعيد محفوظ
سعيد محفوظ
إيمان عبد اللطيف

أكد الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ، أن قصة حبي وزواجي من الدكتورة مها فتحي، بدأت منذ 30 عام، مشيرا إلى أنه خلال تلك الفترة كانت بدايات عملي الصحفي في القاهرة، وكان قادما من الإسكندرية.

وقال محمد سعيد محفوظ، خلال لقاء له لبرنامج صاحبة السعادة، عبر فضائية دي أم سي، أنه كانت بداية تعرفي مع زوجتي عندما كانت طالبة في الثانوية  العامة، مؤكدا أنه قمت بإرسال رسائل قصيرة كتبها على ورق "الدشت" الخاص بجريدة الأهرام.

وتابع الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ، أنه بعد تلك الخطابات، نجحت في النهاية أن يتم الزواج.

أكدت الدكتورة مها فتحي، زوجة الإعلامي محمد سعيد محفوظ،  أنها ما زالت تحتفظ ببعض هذه الرسائل التي كان يرسلها زوجها قبل الزواج حتى الآن، مشيرة إلى أن أسلوبه الرومانسي الهادئ كان السبب في جذب انتباهها.

وقال محمد سعيد محفوظ، خلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن أول اتصال هاتفي بيني وبين زوجتي قبل الزواج، كان أثناء عملي بمؤسسة الأهرام، مؤكدا أنه تم الإتفاق على أول لقاء للتعارف بشكل جاد.

وتابع أن بداية تعرفي مع زوجتي كانت عندما كانت طالبة في الثانوية  العامة، مؤكدا أنه قام بإرسال رسائل قصيرة كتبها على ورق "الدشت" الخاص بجريدة الأهرام.

سعيد محفوظ زوجه سعيد محفوظ حب سعيد محفوظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثانية بالأرقام الكاملة

تنسيق الجامعات 2025

غير متوقع.. 24 كلية طب تفتح أبوابها أمام طلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات 2025

اسعار تذاكر حديقة الحيوان ٢٠٢٥

الافتتاح الشهر المقبل.. أسعار تذاكر حديقة الحيوان2025

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

الصحة توافق على تكليف خريجي المعاهد العليا بعد الدبلوم فوق المتوسط

موعد انكسار الموجة الحارة

الحرارة قربت على الـ50.. موعد انكسار الموجة الحارة

وزير التربية والتعليم

"حولوهم لمدارس عربي" .. قرار عاجل ضد طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات

عباس أبو الحسن

فرحان إنك هتغني مع بنت قاتل.. عباس أبو الحسن يثير الجدل برسالة غير مباشرة

صورة ارشيفية

وفاة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق

ترشيحاتنا

رينو

رينو داستر 2026 تواصل ريادتها في فئة الـ SUV

هواتف

أخبار التكنولوجيا | منافس شرس لآيفون 16e" يغزو الأسواق.. وتسعة هواتف ذكية تتوقف عن تلقي التحديثات

هاتف "Galaxy S25 FE"

منافس "آيفون 16e" سامسونج تستعد لإطلاق هاتف "Galaxy S25 FE"

بالصور

صرصار يقتحم حفل جنيفر لوبيز .. ورد فعلها يصدم الجمهور

رد فعل صادم من جينفر لوبيز مع صرصار خلال غنائها في حفلها الأخير
رد فعل صادم من جينفر لوبيز مع صرصار خلال غنائها في حفلها الأخير
رد فعل صادم من جينفر لوبيز مع صرصار خلال غنائها في حفلها الأخير

القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة
القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة
القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

حفنة فول سوداني يوميًا سر الشباب الدائم.. دراسة تكشف التفاصيل

فوائد تناول الفول السوداني للبشرة
فوائد تناول الفول السوداني للبشرة
فوائد تناول الفول السوداني للبشرة

تصاعد الصراع وكشف الأسرار فى الحلقة الرابعة من "فلاش باك".. وأول ظهور لخالد أنور

خالد انور
خالد انور
خالد انور

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

حولوهم مدارس عربي .. قرار عاجل بشأن طلاب اللغات | ماذا حدث ؟

القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

سعيد محفوظ

30 سنة حب.. محمد سعيد محفوظ يحكي كيف خطف قلب زوجته برسائل على ورق الجرنال

عباس أبو الحسن

عباس أبو الحسن يكشف عن مفاجأة برسالة نارية لفنان شهير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد