بعد فوزه بانتخابات الشيوخ.. مصطفى أبو زهرة لأهالي الإسكندرية: ثقتكم أمانة

حسم الدكتور مصطفى أبو زهرة، مقعده في مجلس الشيوخ عن محافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن هذا الفوز “عهد لا يحتمل التهاون ومسؤولية لا تقبل التراجع”.

وقال في تصريحات صحفية عقب إعلان النتيجة: الإسكندرية ليست مجرد دائرة انتخابية… إنها تاريخ يمتد من أعمدة مكتبة قديمة إلى موانئ تحمل رائحة البحر. واليوم، منحتني هذه المدينة العريقة ثقتها، وسأمنحها صوتًا قويًا تحت القبة.”

وأضاف: “هذا الفوز ليس انتصارًا لشخصي بقدر ما هو شهادة ميلاد جديدة لعهد من العمل الجاد. لقد تحدثت صناديق الاقتراع بلسان أهالينا، وكتبت صفحاتها بأقلامهم، وها نحن أمام أمانة ومسؤولية لا تقل أهمية عن لحظة النصر نفسها.”

وأكد أبو زهرة أن المرحلة المقبلة ستشهد حضورًا دائمًا في قلب القضايا التي تهم أبناء الإسكندرية، وأن خدمة المواطنين ستكون البوصلة التي توجه عمله النيابي، مشددًا على أن صوت الشعب سيبقى المرجع الأول في كل قرار.

واختتم حديثه برسالة واضحة: “الفوز ليس نقطة النهاية، بل بداية طريق طويل من العمل… ومن حقكم أن تجدوني دائمًا حيث تكون قضاياكم.”