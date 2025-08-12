قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الزراعة: حملات مكثفة على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك بالمحافظات

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 210 من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 5 وحتى 11 اغسطس الجاري.

وخلال هذا الاسبوع شنت مديرية الطب البيطري بالقاهرة حملات مكثفة على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك، أسفرت عن ضبط 1095 كجم من اللحوم ومقطعات الدواجن واللحوم المصنعة والكبد والسجق مجهولة المصدر، والتي تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما ضبطت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، أكثر من 13.5 طن من مصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات رقابية على الأسواق.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية قافلة بيطرية مجانية، قدمت خدماتها لـ 348 حيوانًا و4120 طائرًا. كما تضمنت القافلة ندوات إرشادية حول أهمية تحصين الماشية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما واصلت مديرية الزراعة بالمنوفية متابعة الزراعات وأزالت 21 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، كما أعلنت مديرية الطب البيطري  تحصين 82,832 رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما واصلت مديرية الزراعة بكفر الشيخ، المرور على الأراضي الزراعية وأزالت عدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية، كما  أعلنت مديرية الطب البيطري  تحصين 217,014 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما شنت مديرية الطب البيطري بالدقهلية حملات على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك، أسفرت عن ضبط 12.5 طن من عينات الدجاج وأجزاء منه ودهون حيوانية، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى إزالة عدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية من قبل مديرية الزراعة، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بالشرقية 37 قافلة بيطرية، ونجحت حملاتها في ضبط حوالي 4151 كجم من لحوم ومنتجات غير صالحة للاستهلاك. كما تم تحصين 534,779 جرعة ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

فيما تابعت مديرية الزراعة بالبحيرة زراعات الأرز وأزالت 4 حالات تعدٍي على الأراضي الزراعية، كما تم تنظيم ندوات إرشادية لمزارعي القطن، كما عقدت مديرية الزراعة بالإسكندرية اجتماعًا لتكثيف المرور الميداني على زراعات الحاصلات البستانية والحقلية، كما شاركت المديرية في مبادرة "سوق اليوم الواحد" وأزالت حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، كما نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة مطروح قافلة بيطرية مجانية في، بالتعاون مع كلية الطب البيطري، لتقديم الخدمات لصغار المربين بالمجان.

و شنت مديرية الطب البيطري بالسويس حملات على الأسواق أسفرت عن ضبط 48 كجم من مصنعات اللحوم وأجزاء الدواجن غير المطابقة للمواصفات وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تابعت مديرية الزراعة بالإسماعيلية زراعات دوار الشمس والسمسم والمانجو، كما أزالت حالات تعدٍي على الأراضي الزراعية، كما افتُتح مهرجان المانجو في نسخته الثالثة، بينما تابعت مديرية الطب البيطري لجان التحصين ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما واصلت مديرية الزراعة ببورسعيد متابعة زراعات (الأرز، الذرة، القطن) وعمليات حصاد محصول الأرز، كما أعلنت مديرية الطب البيطري استمرار حملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما شنت مديرية الطب البيطري بدمياط حملات على الأسواق، أسفرت عن ضبط 326 كجم من اللحوم ومنتجاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما واصلت حملات التحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

بينما قامت مديرية الزراعة بشمال سيناء بالمرور على التجمعات التنموية والمناحل لتقديم الدعم الفني، كما قامت مديرية الطب البيطري بالكشف على سلامة المعونات الغذائية والطبية المرسلة إلى الأشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح، كما أعلنت مديرية الزراعة بجنوب سيناء عن تسليم تقاوى محصول دوار الشمس للمزارعين للبدء في الموسم الجديد، كما تابعت وصول الأسمدة الأزوتية المدعمة للمزارعين.

ونفذت مديرية الزراعة بالفيوم ندوات إرشادية حول محصول القطن، وقامت بالمرور على محلات ومصانع الأعلاف ومزارع الدواجن، كما عقدت مديرية الزراعة بالمنيا لقاءات مع المزارعين لمناقشة مشاكل الري والأسمدة، وأزالت 26 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية.

 كما نظمت مديرية الطب البيطري ندوات إرشادية للمربين، كما واصلت مديرية الزراعة بأسيوط المرور على زراعات (الذرة الشامية، السمسم، الأعلاف الخضراء) ومتابعة صرف الأسمدة. كما التقت بعدد من المزارعين للاستماع لشكواهم، وأزالت حالة عدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية.

وخلال هذا الاسبوع ايضا عقدت مديرية الزراعة بسوهاج اجتماعًا مع مديري الإدارات الزراعية والتعاونية ورؤساء الجمعيات، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي بالمحافظة ووضع حلول عملية لها، كما واصلت مديرية الزراعة بقنا المرور على المحاصيل الصيفية (الذرة الشامية وقصب السكر) لفحصها ضد الآفات والأمراض، وتقديم التوصيات الفنية اللازمة ضمن خطة مجلس المحاصيل السكرية، كما شنت مديرية الطب البيطري في البحر الأحمر حملات على الأسواق أسفرت عن ضبط 75 كجم من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما واصلت مديرية الزراعة بالأقصر المرور على الحقول الإرشادية لمحصول الذرة والجمعيات الزراعية لمتابعة سير العمل وتوزيع السماد المدعم، كما قامت مديرية الطب البيطري بالمرور على أسواق الماشية، كما استقبلت مديرية الزراعة بأسوان وفدًا من الصين لتفقد الحقول الإرشادية الزراعية، كما أزالت عدد من  حالات التعدي على الأراضي الزراعية، كما قامت مديرية الطب البيطري بالمرور على أسواق الماشية وتقديم لقاءات إرشادية.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لألقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

