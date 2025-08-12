أحمد موسى: إسرائيل دمرت الجيش السوري.. والشرع لا يستطيع إنشاء قاعدة عسكرية واحدة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن إسرائيل دمرت الجيش السوري وضربت جميع مقدرات الشعب وقواعد الجيش، مشيرًا إلى أنه لم تعد هناك قاعدة عسكرية واحدة في سوريا، وأنه لا أحمد الشرع ولا غيره قادر على إنشاء قاعدة عسكرية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج 'على مسئوليتي' المذاع على قناة 'صدى البلد'، إن إسرائيل تفعل كل ما تريد في سوريا، موضحًا أنه أمس دخل جيش الاحتلال عبر البر دون أن يتمكن أحد من صده، وبعد تدمير الجيش السوري، بات يتجول في الأراضي السورية وكأنها أرضه.

وأضاف أن سوريا لن يكون فيها جيش أبدًا، وأن الاتفاق المزمع توقيعه مع سوريا يتضمن بندًا بعدم السماح بوجود جيش يهدد إسرائيل، لافتًا إلى أن أحمد الشرع أعلن أنه لن يهدد إسرائيل.

وأوضح أن المخطط كان سينفذ في مصر عام 2011 بجلب جماعة الإخوان إلى الحكم، لكن الشعب المصري أطاح بهم من النظام، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر.

وأشار إلى أن ما يوجد في سوريا الآن هو ميليشيات لا جيش، مبينًا أن عناصر من تنظيم داعش الإرهابي اقتحموا مستشفى في السويداء وقتلوا أشخاصًا، وعُثر هناك على مقبرة جماعية تضم جثثًا كثيرة.

وتابع أن المخطط الإسرائيلي الأمريكي يهدف إلى إبقاء المنطقة المحيطة بإسرائيل خالية من الجيوش.