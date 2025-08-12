حولوهم مدارس عربي .. قرار عاجل بشأن طلاب اللغات | ماذا حدث ؟

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإلزام جميع مديريات التربية والتعليم بتحويل الطلاب غير المسددين لمصروفات المدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات لأكثر من عام دراسي، إلى مدارس التعليم الرسمي العربي.

وأعلنت الوزارة موعد بدء العام الدراسي الجديد 2026، حيث يبدأ الفصل الدراسي الأول من 20 سبتمبر 2025 حتى 22 يناير 2026 بعدد 88 يوم دراسة، على أن تعقد امتحانات صفوف النقل من 10 حتى 15 يناير، وامتحانات الشهادة الإعدادية من 17 حتى 22 يناير، تعقبها إجازة نصف العام من 24 يناير حتى 5 فبراير.

ويستأنف الفصل الدراسي الثاني في 7 فبراير ويستمر حتى 11 يونيو 2026 بعدد 84 يوم دراسة، مع عقد امتحانات صفوف النقل من16 حتى 24 مايو، وامتحانات الإعدادية من 4 حتى 11 يونيو، على أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة في 20 يونيو، والدبلومات الفنية في31 مايو. كما تم تحديد مواعيد الاختبارات الشهرية، واللقاءات التشاورية مع أولياء الأمور، وتقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي خلال العام الدراسي.

