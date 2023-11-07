استمرار عقد لقاءات البرنامج التثقيفي بين الأوقاف والتعليم بمدارس سيناء

واصلت مديرية أوقاف شمال سيناء عقد لقاءات البرنامج التثقيفي للمراحل التعليمية المختلفة بالمدارس ( ابتدائي - إعدادى- ثانوى ) بجميع مراكز محافظة شمال سيناء، في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وتحت رعاية فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.

وقال الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، إن البرنامج انطلق اوائل شهر نوفمبر الحاري ، ومن المقرر أن تستمر فعاليات البرنامج حتى الأربعاء ٢٠٢٣/١١/٢٩م ، بمشاركة نخبة من العلماء أئمة المساجد بمديرية أوقاف شمال سيناء.



35 لقاء:

تأتى هذه اللقاءات ضمن عدد (٣٥) لقاء بالبرنامج التثقيفي، تقيمه مديرية أوقاف شمال سيناء بالمدارس خلال شهر نوفمبر 2023م.