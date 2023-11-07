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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار عقد لقاءات البرنامج التثقيفي بين الأوقاف والتعليم بمدارس سيناء

برنامج التثقيف لطلاب
برنامج التثقيف لطلاب المدارس في سيناء

واصلت مديرية أوقاف شمال سيناء عقد  لقاءات البرنامج التثقيفي للمراحل التعليمية المختلفة بالمدارس ( ابتدائي - إعدادى- ثانوى ) بجميع مراكز محافظة شمال سيناء، في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وتحت رعاية فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.

 

 وقال الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء،  إن البرنامج انطلق اوائل شهر نوفمبر  الحاري ، ومن المقرر أن تستمر فعاليات البرنامج حتى الأربعاء ٢٠٢٣/١١/٢٩م ، بمشاركة نخبة من العلماء أئمة المساجد بمديرية أوقاف شمال سيناء.


35 لقاء:

تأتى هذه اللقاءات ضمن عدد (٣٥) لقاء بالبرنامج التثقيفي،  تقيمه مديرية أوقاف شمال سيناء بالمدارس خلال شهر نوفمبر 2023م.

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