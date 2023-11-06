عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء: مصر هي البلد الثاني للفلسطينيين

لقاء محافظ شمال سيناء
لقاء محافظ شمال سيناء مع الفلسطينيين العالقين في سيناء

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء،علي ان مصر من اكبر الداعمين للقضية الفلسطينيه وانها البلد الثاني للأشقاء الفلسطينيين وذلك اثناء زيارته 
 للفلسطينيين العالقين في شمال سيناء خلال زيارة للوحدات السكنيه التي وفرتها المحافظه لهم في حي السبيل بالعريش.

قاعة خدمات:

وقال :"انتم في بلدكم الثاني مصر وكل طلباتكم مجابه وان توجيهات فخامه السيد الرئيس بتقديم كافه الخدمات لكم مهما كانت التكاليف".
وأشار المحافظ الى انشاء قاعه خدمات وتزويدها بشاشات عرض لمتابعه الاحداث الجاريه ،بجانب ادخال خدمات الانترنت إلي الوحدات السكنيه واستكمال باقي التجهيزات الضروريه.
ووجه المحافظ الشكر للشعب المصري عامه واهالي شمال سيناء خاصه على الاستنفار والعطاء في هذه الازمه، بجانب الشكر للجمعيات الاهليه علي الجهود المبذولة لخدمة الأشقاء الفلسطينيين.
 

ووجه الفلسطينيون بمدينه العريش الشكر للقيادة المصرية وجميع الجهات على حسن استقبالهم وتوفير كافه الخدمات لهم.


كان  المحافظ قد زار نادي اتحاد سيناء والذي تم تزويده ب 50 سرير بمشتملاتهم لاستقبال المصابين الفلسطينيين بعد تمام الشفاء وتقديم الرعايه الطبيه والصحيه لهم اذا استلزم الامر في وجود طاقم تمريض على اعلى مستوى.


وخلال زيارته إلي الوحدات السكنيه التي تم تخصيصها للأشقاء الفلسطينيين بالعريش قام المحافظ بتفقد الوحدات السكنيه  ولقاء الاشقاء الفلسطينيين للتعرف على الاحتياجات والمطالب بجانب تفقد المطبخ الذي يتم فيه اعداد الوجبات الغذائية لهم.

txt

تجهيز مكتب لجمعية الهلال الأحمر فرع شمال سيناء بمستشفى العريش

سيناء الفلسطينيين العالقين مصر البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب بعد بيان البنك المركزي.. وهذا ثمن عيار21

سعر الدولار رسميا الآن بعد ساعات من بيان البنك المركزي بشأن الاحتياطي

اسكت..فنانة شهيرة تهاجم بيومي فؤاد بعد تصريحاته عن محمد سلام

«جهزوا البطاطين».. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية

مدرب كبير| من هو المدير الفني القادم للزمالك؟

أعدوا له مقبرة.. الإعدام شنقا لمتهمين في قضية طبيب الساحل

إسرائيل خط أحمر.. أمريكا ترسل غواصة نووية مدمرة بالشرق الأوسط وتحذر هذه الدول

خطوط حمراء وجهود جبارة.. القاهرة تتحرك في كل الاتجاهات لوقف حرب غزة

موضوعات متعلقة

تسليم 15 شاحنة مساعدات للهلال الأحمر الفلسطيني من معبر رفح

لجنة من مجلس مدينة العريش تعاين محوري الفاتح وأسيوط قبل الاستلام

مطار العريش يستقبل طائرتي مساعدات كويتية ويونانية

تجهيز مكتب لجمعية الهلال الأحمر فرع شمال سيناء بمستشفى العريش

تشغيل التجمع التنموي الثاني بقرية النوافعة مركز الحسنة

اختيار مكان لإقامة مركز شباب بأم شيحان مركز الحسنة

استمرار عقد البرنامج التثقيفي بين الأوقاف والتعليم بمدارس سيناء

أنشطة متنوعة بقصور وبيوت الثقافة في مدن وقرى شمال سيناء

ترشيحاتنا

السفير محمد العرابي: مصر باستطاعتها وضع حلول سريعة لمختلف الأزمات في الإقليم

المنصورة الجديدة.. بـ 50 ألف جنيه احصل على وحدة سكنية|تفاصيل

توصيات الملتقى الفقهي الرابع لمركز الأزهر للفتوى عن ‏دعم القضية الفلسطينية

بعشرات قذائف الهاون.. المقاومة الفلسطينية تكبد قوات الاحتلال خسائر فادحة داخل غزة

الأربعاء.. اختيار الرموز للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024

"كن مثل جولدا".. المئات من أفراد عائلات الرهائن يتظاهرون أمام الكنيست الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فلسطيني يصرخ من فوق الأنقاض ويردد كلمات مؤثرة بعد استشهاد عائلته

لقيامه بـ عد الفلوس.. باسم سمرة يثير الجدل بسبب تبرعات غزة

إطلالة كاجوال .. هنا شيحة تستعرض جمالها.. شاهد

بكاء وصراخ.. نجوم الفن يشيعون جنازة طليقة مدحت صالح

فيديو

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

محمد سلام يرد على شائعة استبعاده من مسلسل أمير كرارة الجديد

مقطع فيديو يثير الجدل للحظة اعتقال "أيقونة فلسطين".. شاهد

150 مليون جنيه إسترليني.. صفقة مهمة في مسيرة محمد صلاح الاحترافية |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ