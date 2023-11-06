استمرار عقد البرنامج التثقيفي بين الأوقاف والتعليم بمدارس سيناء

واصلت مديرية بمحافظة أوقاف شمال سيناء، تنفيذ لقاءات البرنامج التثقيفي للمراحل التعليمية المختلفة بالمدارس “ابتدائي - إعدادى- ثانوى” ، في جميع مراكز محافظة شمال سيناء، في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.

أئمة المساجد:

وكانت بداية انطلاق البرنامج بالمساجد اوائل شهر نوفمبر الجاري، ومن المقرر أن تستمر فعاليات البرنامج حتى الأربعاء 29 نوفمبر 2023م. ، بمشاركة نخبة من العلماء أئمة المساجد التابعة لمديرية أوقاف بمدن وقرى شمال سيناء.



تأتى هذه اللقاءات ضمن عدد 35 لقاء بالبرنامج التثقيفي، تقيمه مديرية أوقاف شمال سيناء بالمدارس خلال شهر نوفمبر 2023م.