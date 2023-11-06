تجهيز مكتب لجمعية الهلال الأحمر فرع شمال سيناء بمستشفى العريش

جهزت جمعية الهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء، مكتب داخل مستشفى العريش العام، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة، لتقديم خدماته المستمرة على مدار الساعة للأشقاء الفلسطينيين من الجرحى المصابين في الأحداث الجارية في قطاع غزة، وكذلك المرافقين، بمشاركة المؤسسات وجمعيات منظمات المجتمع المدني، ومؤسسة مصر الخير ، ومكتب خدمة المواطنين، ومؤسسة حياة ،وبنك الطعام، والتحالف الوطنى .

خطة عمل :



وتم وضع خطة العمل فى حالة زيادة الحالات المرتقبة خلال الأيام القادمة ،وتحت إشراف الجهاز التنفيذى والجهات المعنية لتقديم خدمات الدولة الواجبة إلى جرحى ومصابين احداث قطاع غزة.

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، أن المتطوعين لنقل وتخزين المساعدات التي تصل للتضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة بلغ عددهم 682 متطوعا منهم 620 متطوعا من شمال سيناء، و62 متطوعًا من المركز العام.