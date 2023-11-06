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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أنشطة متنوعة بقصور وبيوت الثقافة في مدن وقرى شمال سيناء

أنشطة ثقافية وفنية
أنشطة ثقافية وفنية بقصور الثقافة في سيناء

 
ينفذ فرع الثقافة بمحافظة شمال سيناء، برنامج أنشطة متنوعة بقصور الثقافة بمدن وقرى المحافظة،  وذلك استمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافى  برئاسة أمل عبدالله ، ومتابعة  فرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحانى .

يأتي ذلك في إطار توجيهات د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة وضمن سلسلة فعاليات فنية وثقافية مميزه تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

 


وقد نظم قصر ثقافة العريش محافظة شمال سيناء ، محاضرة ثقافية حول مكافحة ظاهرة الإرهارب حاضرتها ايه مصطفي  تحدثت خلالها  عن تعريف الإرهاب وأنواعه وطرق مكافحته ، موضحة الدور الذى تقوم به أجهزة الدولة فى مواجهته، قم استكمل القصر نشاطه بورشه فنية فى الرسم ومسرح عرائس للرواد. 

حب الوطن:

وعلي جانب أخر أقام بيت ثقافة قاطية  محاضرة توعوية حول الوطن وحب الوطن، قدمها عماد محمد  تناول الموضوع بشكل مبسط لطلاب مدرسة الزهور الابتدائية بالقرية  عن مفهوم حب الوطن باعتباره شعورا فطريا.

  و أشار المحاضر الي ضرورة بث روح الانتماء لدى الأطفال والافراد ودور المواطنين فى نهضه المجتمع بالعلم والعمل.

 كما واصل بيت  الثقافة  بقرية قاطية عقد ورشة حكى تناولت كتاب العمده الذكى. 

كما أقام بيت ثقافة 30 يونية ببئر العبد ورشة فنية فى الرسم ومعرض رسوم أطفال. 

 

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