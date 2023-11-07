ختام برنامج تدريبي على "مهنة المساحة" لشباب وفتيات قنا

اختتمت مديرية العمل بمحافظة قنا فعاليات الدورة التدريبية المجانية الأولى على مهنة المساحة ، بمركز التديب المهنى بقفط.

وذلك ضمن خطة التدريب المهنى للعام التدريبي 2023- 2024 ، وتنظيم الاختبار النهائى للمتدربين النظرى والعملى ، والتى إستفاد منها 13 متدربا ومتدربة ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وفى إطار جهود المديرية وسعيها لتوفير مزيد من البرامج التدريبية للشباب من الجنسين لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل .

ياتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالعملية التدريبية وتأهيل الشباب وفق احتياجات سوق العمل بالمحافظات والمهن المستحدثة ، وذلك للحصول على فرص عمل لائقة او بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة تساهم فى تحسين مستويات المعيشة وتحد من معدلات البطالة فى المجتمع .

وأوضح أحمد جابر مدير المديرية ؛ أنه جرى الإنتهاء من الدورة التدريبية على المساحة بواقع 100 ساعة تدريبية، كما نظمت الاختبارات النهائية النظرية والعملية للدورة التي استفاد منها 13 من الشباب من الجنسين ، وذلك بمركز التدريب المهني بقفط ، بحضور محمد علي محمود وكيل المديرية،والمهندس عبد الحميد غزالي عثمان مدير مركز التدريب المهني بقفط ، واحمد سيد شكل مسئول التدريب بالمديرية ، مضيفاً أن تلك الدورات تأتي ضمن جهود الدولة المصرية ، لتدريب الشباب على الحرف التي من شأنها توفير مصدر دخل و حياة كريمة لهم ، حيث يُعتبر دعم التعليم والتدريب جزءًا أساسيًا من رؤية الدولة المصرية لبناء جيل مؤهل ومتميز .

وأشار إلى انه تابع سير الدورات التدريبية ومعرفة المعوقات التى واجهت الدورات ، ومناقشة المتدربين حول البرنامج التدريبي ، والذين أكدوا على إتمامهم التدريب بنجاح وطلبهم بعمل مزيد من الدورات لتحقيق الاستفادة التامة من المناهج التدريبية التى تقدمها المديرية للشباب ، وتوجهوا بالشكر والتقدير للوزارة والمديرية على إهتمامها بتدريب الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم في أسواق العمل الداخلية والخارجية .

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