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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ختام برنامج تدريبي على "مهنة المساحة" لشباب وفتيات قنا

صدى البلد

اختتمت مديرية العمل بمحافظة قنا فعاليات الدورة التدريبية المجانية الأولى على مهنة المساحة ، بمركز التديب المهنى بقفط.

وذلك ضمن خطة التدريب المهنى للعام التدريبي 2023- 2024 ، وتنظيم الاختبار النهائى للمتدربين النظرى والعملى ، والتى إستفاد منها 13 متدربا ومتدربة ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وفى إطار جهود المديرية وسعيها لتوفير مزيد من البرامج التدريبية للشباب من الجنسين لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل .                                                                        

ياتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالعملية التدريبية وتأهيل الشباب وفق احتياجات سوق العمل بالمحافظات والمهن المستحدثة ، وذلك للحصول على فرص عمل لائقة او بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة تساهم فى تحسين مستويات المعيشة وتحد من معدلات البطالة فى المجتمع .

وأوضح أحمد جابر مدير المديرية ؛ أنه جرى الإنتهاء من الدورة التدريبية على المساحة بواقع 100 ساعة تدريبية، كما نظمت الاختبارات النهائية النظرية والعملية للدورة التي استفاد منها 13 من الشباب من الجنسين ، وذلك بمركز التدريب المهني بقفط ، بحضور محمد علي محمود وكيل المديرية،والمهندس عبد الحميد غزالي عثمان  مدير مركز التدريب المهني بقفط  ، واحمد سيد شكل مسئول التدريب بالمديرية ، مضيفاً أن تلك الدورات تأتي ضمن جهود الدولة المصرية ، لتدريب الشباب على الحرف التي من شأنها توفير مصدر دخل و حياة كريمة لهم ، حيث يُعتبر دعم التعليم والتدريب جزءًا أساسيًا من رؤية الدولة المصرية لبناء جيل مؤهل ومتميز .                                                   

   وأشار إلى انه تابع سير الدورات التدريبية ومعرفة المعوقات التى واجهت الدورات ، ومناقشة المتدربين حول البرنامج التدريبي ، والذين أكدوا على إتمامهم التدريب بنجاح وطلبهم بعمل مزيد من الدورات لتحقيق الاستفادة التامة من المناهج التدريبية التى تقدمها المديرية للشباب ، وتوجهوا بالشكر والتقدير للوزارة والمديرية على إهتمامها بتدريب الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم في أسواق العمل الداخلية والخارجية .

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