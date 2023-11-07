نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز أطفيح

أجرى ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز أطفيح.

شملت الجولة تفقد مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي ومشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية كفر الواصلين وذلك لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ، وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات والوقوف علي جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها.



ووجه نائب محافظ الجيزة، بسرعة الانتهاء من اعمال التشغيل التجريبي لمحطتي الصرف الصحي تمهيدا لدخولهم الخدمة الفعلية لتحسين وتطوير مستوي معيشة أهالينا في القرية.



كما تفقد الشهابي، مقر الحملة الميكانيكية لمدينة أطفيح لمتابعة أعمال الحملة والمعدات والسيارات بها وحالة كل منها للوقوف علي الوضع الحالي للمعدات والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة وذلك لترشيد الأنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الأستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة المعدات.



واختتم نائب محافظ الجيزة، جولته الميدانية بمركز أطفيح بتفقد مشروعات الخطة الأستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بمدينة أطفيح حيث تابع النائب أعمال التدبيش بطريق المتربة تمهيدا لبدء اعمال رصف الطريق من طريق ٢١ حتي كوبري الوسطي بطول ٣ كم.



وشدد النائب على رفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.



رافق نائب محافظ الجيزة، خلال الجولة الميدانية، المهندس محمود فؤاد، رئيس مركز أطفيح، والمهندس خالد توفيق، مدير عام ري حلوان، والمهندس أنور معوض المشرف علي مشروعات جنوب الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ومسؤولي شركة مياه الجيزة وشركات الكهرباء والغاز ومديرية الطرق والشركات المنفذة للأعمال.

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