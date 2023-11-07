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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| حقنة لعلاج البرد تسبب الوفاة.. واحذر تناول المشروبات الغازية لو كنت مصابا بهذه الأمراض

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

شاهد ماذا يحدث لجسمك عند النوم والتلفزيون مفتوح

 

عند النوم وترك التلفزيون مفتوحًا، يمكن أن يحدث عدة تأثيرات على جسمك وصحتك. إليك بعض المؤثرات المحتملة.

 

خطر يهددك.. هل تشعر بألم في الرقبة عند الاستيقاظ؟ اعرف الأسباب

 

يشعر بعض الأشخاص بألم في الرقبة عند الاستيقاظ. هناك عدة أسباب محتملة لحدوث ذلك.

 

تحذير عاجل من الصحة | هذه الحقنة لعلاج البرد تسبب الوفاة

 

تحتوي حقنة البرد،  على مضادات حيوية  ومسكنات تؤثر على الكلى والكبد والقلب، كما أن الإفراط في تناول المسكنات يسبب قرحة المعدة والفشل الكلوي.

 

تحذير عاجل من الصحة العالمية بسبب جدري القرود | تطورات صادمة

 

أعلنت منظمة الصحة العالمية مرض جدري القرود حالة طوارئ صحية عالمية، وقال المدير العام للمنظمة، التابعة للأمم المتحدة، تيدروس غيبريسوس، إن إعلان حالة الطوارئ سيساعد في تسريع تطوير اللقاحات وتنفيذ الإجراءات للحد من انتشار الفيروس.

 

فاكهة غير منتشرة بالأسواق.. تقلل خطر الإصابة بالسرطان وتخفض مستوى السكر بالدم

 

تعد فاكهة القشطة غير معروفة لدى الكثير من الأشخاص رغم فوائدها كما لها العديد من العناصر الغذائية منها الزنك والفوسفور فضلًا عن عنصر البوتاسيوم الذي يساعد على خفض الضغط الشرياني المرتفع، كما يساعد غناها بالكالسيوم على دعم الكتلة العظمية ومحاربة ترقق العظام.

 

هل التأخر عن موعد النوم المعتاد قد يسبب الأمراض؟

 

التأخر عن موعد النوم المعتاد بشكل منتظم وعلى المدى الطويل قد يزيد من خطر الإصابة ببعض الأمراض والمشاكل الصحية. ومن بين هذه المشاكل، قد يتضمن زيادة خطر الإصابة ببعض الأمراض القاتلة. ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أنه لا يوجد عامل واحد يسبب بشكل مباشر إصابة مرض قاتل، وإنما يتعلق الأمر بمجموعة من العوامل والعادات الصحية.

 

هل هناك علاقة بين خلع الضرس والقلب؟

 

هناك بعض الدراسات التي تشير إلى احتمالية وجود ارتباط بين صحة الفم وصحة القلب،تشير هذه الدراسات إلى أن الالتهابات الفموية المزمنة ومشاكل اللثة قد تكون لها تأثير محتمل على صحة القلب.

 

 

لن تتوقع .. ماذا يحدث لجسم الرجل عند تناول عصير الجوافة

 

عند تناول عصير الجوافة، يحدث العديد من التأثيرات في جسم الرجل إليك بعض الآثار التي قد تحدث.

 

احذر تناول المشروبات الغازية إن كنت مصابا بهذه الأمراض

 

يشكل إستهلاك المشروبات الغازية بكقرة مخاطر صحية كبيرة للكبار والأطفال، كالإصابة بهشاشة العظام، وتسوس الاسنان وغيرها من المخاطر الصحية.

المرأة والصحة نشرة المرأة والصحة النوم الاستيقاظ الرقبة علاج البرد جدري القرود السكر خلع الضرس عصير الجوافة المشروبات الغازية

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