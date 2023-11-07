كيفية الحصول علي تأشيرة عمرة الترانزيت الشروط والاسعار

يبحث العديد من المواطنيين كيفية أداء العمرة الترانزيت من خلال تأشيرة المرور "الترانزيت" واسعارها و اهم شروطها،وطرق التنظيم داخل المطارات المصرية، من خلال وضع عدد من أجهزة قارئ إلكتروني للباركود بميناء القاهرة الجوي وذلك لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وضد الشركات المخالفة.



أعلنت غرفة شركات السياحة عددًا من الخطوات طريقة الحصول على باركود العمرة وهي كالتالي:

1 - الدخول عبر موقع البوابة المصرية للعمرة.

2 - يختار المعتمر بعد فتح موقع البوابة المصرية للعمرة كلمة، خدمة الاستعلام.

3 - إدخال رقم الجواز أو الرقم القومي، والضغط على عبارة بحث جديد.

4 - بعد هذه الخطوة؛ يظهر مصير المُتقدم سواء حصل على التأشيرة مُضاف إليها الباركود أم لا.

و ناشدت غرفة شركات السياحة، المقبلين على العمرة بضرورة توخي الحذر من بعض البرامج الوهمية التي تنتشر من بعض الوسطاء والسماسرة، والتي تعتمد على توفير تأشيرات افتراضية للمواطنين بعيدا عن الإجراءات المتبعة في السفر لرحلات العمرة من خلال البوابة المصرية للعمرة.

أسعار عمرة الترانزيت 2023



ووفقًا لأسعار بعض الشركات المختلفة يصل سعر عمرة الترانزيت إلى 12800 جنيه، لمدة 5 أيام، وتصل الأسعار حتى 20 ألف جنيه، وأيضا تستمر الرحلة لمدة 5 أيام.

اهم النقاط حول تأشيرة العمرة المرور "الترانزيت"