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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كيفية الحصول علي تأشيرة عمرة الترانزيت الشروط والاسعار

أداء العمرة الترانزيت
أداء العمرة الترانزيت

يبحث العديد من المواطنيين كيفية أداء العمرة الترانزيت من خلال  تأشيرة المرور "الترانزيت" واسعارها و اهم شروطها،وطرق التنظيم داخل المطارات المصرية، من خلال وضع عدد من أجهزة قارئ إلكتروني للباركود بميناء القاهرة الجوي وذلك لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وضد الشركات المخالفة.

خطوات الحصول على باركود العمرة


 أعلنت غرفة شركات السياحة عددًا من الخطوات طريقة الحصول على باركود العمرة وهي كالتالي:

1 - الدخول عبر موقع البوابة المصرية للعمرة.

 2 - يختار المعتمر بعد فتح موقع البوابة المصرية للعمرة كلمة، خدمة الاستعلام.

3 - إدخال رقم الجواز أو الرقم القومي، والضغط على عبارة بحث جديد.

4 - بعد هذه الخطوة؛ يظهر مصير المُتقدم سواء حصل على التأشيرة مُضاف إليها الباركود أم لا.

و ناشدت غرفة شركات السياحة، المقبلين على العمرة بضرورة توخي الحذر من بعض البرامج الوهمية التي تنتشر من بعض الوسطاء والسماسرة، والتي تعتمد على توفير تأشيرات افتراضية للمواطنين بعيدا عن الإجراءات المتبعة في السفر لرحلات العمرة من خلال البوابة المصرية للعمرة.

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أسعار عمرة الترانزيت 2023 


ووفقًا لأسعار بعض الشركات المختلفة يصل سعر عمرة الترانزيت إلى 12800 جنيه، لمدة 5 أيام، وتصل الأسعار حتى 20 ألف جنيه، وأيضا تستمر الرحلة لمدة 5 أيام.

اهم النقاط حول تأشيرة العمرة المرور "الترانزيت"

  1. كم يستغرق إصدار تأشيرة المرور/الترانزيت ؟
    بمجرد قيامك بالحجز بدفع رسوم رحلتك، سيتم إرسال تأشيرة المرور/الترانزيت إليك فوراً عبر البريد الإلكتروني.
  2. كم تبلغ تكلفة تأشيرة المرور/الترانزيت ؟
    تأشيرة المرور/الترانزيت مجانية ولكنها تخضع لرسوم التأمين الإداري والطبي.
  3. هل يتحتم علي دفع تكاليف الإقامة أثناء وجودي في السعودية ؟
    يتم تضمين إقامة فندقية مجانية لليلة واحدة مع تأشيرة المرور/الترانزيت عند الحجز على الخطوط الجوية السعودية. يرجى ملاحظة أن هذا العرض يعتمد على الخدمة المتاحة. في كل الأحوال، يمكنك حجز الفندق الخاص بك عن طريق موقع "روح السعودية" أو " Visit Saudi ".
  4. ما هي أقصى مدة للتقديم على تأشيرة المرور/الترانزيت قبل السفر ؟
    يمكنك التقدم بطلب للحصول على تأشيرة مرور/الترانزيت لمدة تصل إلى 90 يوماً قبل سفرك.
  5. ما هي مدة صلاحية تأشيرة المرور/الترانزيت ؟
    تأشيرة المرور/الترانزيت صالحة لمدة 96 ساعة بمجرد وصولك السعودية.
  6. هل يمكنني أداء مناسك العمرة من خلال تأشيرة المرور/الترانزيت ؟
    نعم، يمكن لحاملي تأشيرة المرور/الترانزيت التقدم بطلب لأداء مناسك العمرة أثناء توقفهم في المملكة العربية السعودية عبر منصة "نُسك" Nusuk.sa، ولكن لا يجوز استخدام التأشيرة لأداء فريضة الحج.
  7. هل يمكنني التقدم بطلب للحصول على تأشيرة مرور/ترانزيت في السعودية إذا كنت مسافراً لغرض قضاء عطلة أو عقد اجتماعات عمل ؟
    نعم، يمكنك التقدم بطلب للحصول على تأشيرة المرور/الترانزيت إذا كنت تخطط لزيارة السعودية في طريقك إلى وجهتك النهائية طالما أن توقفك في السعودية لا يتجاوز 96 ساعة.
  8. من هم المؤهلون للحصول على تأشيرة المرور/الترانزيت ؟
    يمكن لأي شخص الحصول على تأشيرة مرور/ترانزيت.
  9. كم يستغرق التقديم للحصول على تأشيرة المرور/الترانزيت ؟
    تستغرق عملية التقديم حوالي ثلاث دقائق.
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