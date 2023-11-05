8 خطوات لاستخراج تأشيرة العمرة إلكترونيا

يهتم الكثير بالبحث عن خطوات استخراج تأشيرة العمرة الالكترونية والتي سهلت الكثير من الإجراءات لاستخراجها بعد إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية اتاحة الحجز لتأشيرة العمرة الإلكترونية عبر موقع «نسك» الإلكتروني، وتأتي تأشيرة العمرة الإلكترونية 2023 ضمن جهود المملكة العربية السعودية في تمكين المسلمين للقدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة والزيارة، وتسهيل إجراءات وصولهم إليها تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

وهناك العديد من الخطوات لاستخراج تأشيرة عملاة عبر الخطوات التالية:

8 خطوات لاستخراج تأشيرة العمرة الإلكترونية

ويمكن استخراج تأشيرة العمرة الإلكترونية 2023، وبالتحديد استخراج تأشيرة العمرة الإلكترونية مصر من خلال الخطوات التالية:

أدخل منصة «نسك» الضغط على «التقديم على التأشيرة»

3- قم باختيار جنسيتك أو البحث عنها.

4- ثم تحدد ما (إذا كنت مقيمًا دائما بأمريكا أو الاتحاد الأوروبي أو تحمل تأشيرة شنجن)، أو ما (إذا كنت مقيمًا بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي أم لا) من خلال الإجابة بـ«نعم» أو «لا»:

- في حالة الإجابة بـ«نعم» على أحد الخياران السابقين، أو كلاهما سيظهر لك خياران: «التقديم على التأشيرة الإلكترونية»، «والحصول على التأشيرة من خلال الباقة»، استمر في الخطوات حتى ظهور تسجيل بياناتك كاملة.

- في حالة الإجابة بـ«لا» على كلا الخيارين السابقين، سيظهر لك خيار واحد «الحصول على التأشيرة من خلال باقة».

5- ستجد هذه الرسالة: «يحق لك استخراج تأشيرة عمرة وبسهولة من خلال التقديم على أحد مزودي الخدمات المعتمدين أو من خلال زيارة إحدى وكالات السفر المعتمدة المحلية لديك لحجز حملة العمرة».

خطوات استخراج تأشيرة العمرة الإلكترونية 2023

ونتابع خطوات استخراج تأشيرة العمرة الإلكترونية عبر موقع «نسك» كما يلي:

6- لضغط على «عرض مزودي الباقات» للاختيار ما بين خدمات :

• الأفراد التي تقدم خدمة العمرة للأفراد غير المؤهلين للحصول على تأشيرة سياحة.

• والأعمال وتقدم خدمات العمرة للشركات.

7- في حالة اختيار «الأفراد» اضغط على أحد مزودي الخدمة، «فنادق»، حيث تظهر قائمة تحتوي على:

• (الموسم): لتحديد توقيت العمرة الإلكترونية المناسب لك الذي ستختاره.

• (نوع الباقة): وستحدد منها إحدى الباقات الثلاث: الاقتصادية أو الممتازة أو الميزانية.

8- في حالة ظهرت رسالة «No Record Found»، اضغط على «View All Packages»، واختر من مجموعة عروض تأشيرة العمرة الإلكترونية مصر العرض المناسب لك.

خطوات استخراج تأشيرة العمرة الإلكترونية 2023

ويمكن الحصول على تأشيرة العمرة الالكترونية، من خلال اتباع الآتي:

تقوم بالدخول على منصة «نسك» الإلكترونية أو من خلال الدخول بشكل مباشر من هنـا.

اختيار التقديم على التأشيرة.

حدد جنسيتك أو البحث عنها، والتي ستحدد ما إذا كنت مقيمًا دائما بأمريكا أو الاتحاد الأوروبي أو تحمل تأشيرة شنجن، أو إذا كنت مقيمًا بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي أم لا من خلال الإجابة بـ«نعم» أو «لا».

اختيار «التقديم على التأشيرة الإلكترونية»، «والحصول على التأشيرة من خلال الباقة»، استمر في الخطوات حتى ظهور تسجيل بياناتك كاملة.

اضغط على «عرض مزودي الباقات» للاختيار ما بين خدمات: الأفراد التي تقدم خدمة العمرة للأفراد غير المؤهلين للحصول على تأشيرة سياحة، والأعمال وتقدم خدمات العمرة للشركات.

في حالة اختيار «الأفراد» اضغط على أحد مزودي الخدمة، «فنادق»، حيث تظهر قائمة تحتوي على: «الموسم» لتحديد توقيت العمرة الإلكترونية المناسب، ثم اختيار «نوع الباقة» والتي تتضمن 3 فئات: الاقتصادية أو الممتازة أو الميزانية.

والضغط على الموافقة، لتصل إليك التأشيرة عبر البريد الالكتروني.

تأشيرة العمرة الالكترونية 2023

ويمكن اصدار تأشيرة العمرة خلال أقل من 24 ساعة، وتتراوح مدتها ما بين 30 إلى 90 يومًا، مع عدم وجود اشتراطات صحية، أو وجود محرم للسيدات أكبر من 45 عاما.

من مميزات تأشيرة العمرة الإلكترونية أن تأشيرة العمرة الإلكترونية تتيح إمكانية اختيار خدمات السكن والإقامة والتنقل، بالإضافة إلى حُزمة من المعلومات الإثرائية والخرائط التفاعلية بعدة لغات، بخطوات بسيطة، وتعمل تأشيرة العمرة الإلكترونية على تسهيل قدوم المزيد من الزوار من كافة بقاع الأرض لأداء العمرة وزيارة مكة والمدينة المشرفة.

رابط الاستعلام عن تأشيرة العمرة إلكترونية والحجز

يمكن استخراج والاستعلام عن تأشيرة العمرة الإلكترونية عبر منصة «نسك»: https://www.nusuk.sa/ar على أن يكون موعد قدوم المعتمرين ابتداء من غُرّة محرم 1445هـ، حيث تهدف تأشيرة العمرة الإلكترونية الجديدة من خلال منصة «نسك» لتسهيل إجراءات قدوم المسلمين.