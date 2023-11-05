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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. السيسي: قلق بالغ من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أخبار مصر.. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 4 نوفمبر، قلق مصر البالغ من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

 

الرئيس السيسي لمدير برنامج الغذاء العالمي: جهود مكثفة لإدخال أكبر قدر من المساعدات لغزة
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "سيندي ماكين" المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

قائد الجيش الثاني الميداني: جاهزون لتنفيذ أي مهمة لحماية الأمن القومي المصري
شهد الفريق  أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بياناً عملياً لأنسب أسلوب لتخطيط وإدارة أعمال القتال غير النمطية ، نفذته إحدى تشكيلات الجيش الثانى الميدانى وعناصر من القوات الخاصة وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

فاينانشيال تايمز: مصر تبذل جهودا لمنع انفلات صراع غزة إلى حرب إقليمية
اهتمت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية بالجهود التى تقوم بها القاهرة جنبا الى جنب مع واشنطن لتحقيق هدنة انسانية يتوقف فيها اطلاق النيران وفى نفس الوقت العمل على تطويق الصراع حتى لا ينفلت إلى حرب اقليمية تزامنا مع وصول قدر أكبر من المساعدات الإنسانية لسكان غزة  .

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

 

تثبت الفائدة ورفع البنزين.. هل تتأثر أسعار السلع؟
رفعت الحكومة أسعار البنزين في الساعات الأولى من يوم أمس الجمعة 3 نوفمبر، عقب ساعات من تثبيت البنك المركزي مستوى الفائدة مساء الخميس.

حملة السيسي لوفد النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية: دوركم مهم في النهوض بالقطاع
استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في مقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، وفدا من النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية، برئاسة الدكتور علي عبد الباسط، وعدد من ممثلي النقابة التي تضم ما يقرب من 300 ألف مواطن في عضويتها، وتقدم عددا كبيرا من الخدمات الصحية للمواطنين.

انفوجراف .. 1.5 مليار دولار حجم استثمارات تصنيع الألبان
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان اتفاقية تصنيع الألبان.  

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

 

أسباب انقطاع الكهرباء في مصر.. وموعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال
تسبب زيادة مدة انقطاع الكهرباء في مصر، في تغيير مواعيد خطة تخفيف الأحمال الثابتة الذي سبق أن أعلنت عنها وزارة الكهرباء.

كان يحب الحياة.. وائل الدحدوح يرثي ابنه الشهيد في ذكرى ميلاده
نعى وائل الدحدوح مدير مكتب قناة الجزيرة في قطاع غزة، ابنه محمود في ذكرى يوم مولده، والتي يأتي بعد أيام قليلة من استشهاده رفقة أمه وعدد من أفراد أسرته.

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد الموافق 5 نوفمبر، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

 

ذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. حوادث مروعة ارتبطت بلعنة الفراعنة
اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون فى مثل هذا اليوم الموافق 4 نوفمبر عام 1922 ميلاديا ، و الذى قاد ذلك الاكتشاف طفل من أبناء عائلة عبدالرسول والذى كان يعمل في الحفائر.
 

الفراخ البيضاء الآن.. أسعار الدواجن اليوم السبت 4-11-2023 للمستهلك
شهدت أسعار الدواجن، اليوم السبت 4 نوفمبر 2023، حالة من الاستقرار، فى بداية تداولات بورصة الدواجن، إذ استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم على آخر تراجع لها.

وزير الصحة: 150 سيارة إسعاف متمركزة في محيط معبر رفح
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الصحة والسكان، على تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية، من خلال المنشآت الطبية المصرية، للأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث قطاع غزة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.


الرئيس السيسي يشدد على ثبات الدعم المصري لمؤسسات الدولة اللبنانية واستقرارها
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت الموافق 4 نوفمبر، نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة.

 

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