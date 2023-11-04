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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. حوادث مروعة ارتبطت بلعنة الفراعنة

توت عنخ آمون
توت عنخ آمون

اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون فى مثل هذا اليوم الموافق 4 نوفمبر عام 1922 ميلاديا ، و الذى قاد ذلك الاكتشاف طفل من أبناء عائلة عبدالرسول والذى كان يعمل في الحفائر.
مقبرة توت عنخ آمون أهم كنز آثري نال انتشارا واسعا حول العالم ، وكتبت حولة الكثير من  القصص وارتبطت أحداثة بلعنة الفراعنة ، التى جسدت حولها أفلام سينمائية عالمية.

مقبرة توت عنخ آمون 


وتدور أحداث اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون الصدفة ، حيث تدور الاحداث بتواجد طفل يحمل الماء في احد الجرار ، ليقف لربطها على أحد المناطق بمنطقة الحفائر للعالم "هوارد كارتر" الذى بحث عن المقبرة لمدة خمس سنوات دون جدوي ، ليدله هذا الطفل عليها عقب اكتشاف حجر الـ"سلم" الخاص بالمقبرة.
وعقب دخول كارتر مقبرة توت عنخ آمون قال مقولته الشهيرة "إنه يوم الأيام كلها" ، ليكون حديث العالم عبر هذا الكشف الاثري العظيم والذى ارتبط عقب ذلك الاكتشاف بلعنة الفراعنة نتيجة .
وارتبط اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون بلعنة الفراعنة ، عقب وقوع عدة حوادث منها انقاض كوبرا على عصفورة "كانريا" يملكة كارتر ،حيث تمثل الكوبرا رمزا مصريا للحضارة المصرية ، بالاضافة الي رؤية صقر يحوم بسرعة هائلة حول مقبرة الملك توت عنخ آمون لتشير الي حدث ما ، و انقطاع الكهرباء عن مدينة القاهرة.

 

اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون مقبرة توت عنخ أمون توت عنخ آمون عائلة عبدالرسول هوارد كارتر

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