ذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. حوادث مروعة ارتبطت بلعنة الفراعنة

اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون فى مثل هذا اليوم الموافق 4 نوفمبر عام 1922 ميلاديا ، و الذى قاد ذلك الاكتشاف طفل من أبناء عائلة عبدالرسول والذى كان يعمل في الحفائر.

مقبرة توت عنخ آمون أهم كنز آثري نال انتشارا واسعا حول العالم ، وكتبت حولة الكثير من القصص وارتبطت أحداثة بلعنة الفراعنة ، التى جسدت حولها أفلام سينمائية عالمية.

مقبرة توت عنخ آمون



وتدور أحداث اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون الصدفة ، حيث تدور الاحداث بتواجد طفل يحمل الماء في احد الجرار ، ليقف لربطها على أحد المناطق بمنطقة الحفائر للعالم "هوارد كارتر" الذى بحث عن المقبرة لمدة خمس سنوات دون جدوي ، ليدله هذا الطفل عليها عقب اكتشاف حجر الـ"سلم" الخاص بالمقبرة.

وعقب دخول كارتر مقبرة توت عنخ آمون قال مقولته الشهيرة "إنه يوم الأيام كلها" ، ليكون حديث العالم عبر هذا الكشف الاثري العظيم والذى ارتبط عقب ذلك الاكتشاف بلعنة الفراعنة نتيجة .

وارتبط اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون بلعنة الفراعنة ، عقب وقوع عدة حوادث منها انقاض كوبرا على عصفورة "كانريا" يملكة كارتر ،حيث تمثل الكوبرا رمزا مصريا للحضارة المصرية ، بالاضافة الي رؤية صقر يحوم بسرعة هائلة حول مقبرة الملك توت عنخ آمون لتشير الي حدث ما ، و انقطاع الكهرباء عن مدينة القاهرة.