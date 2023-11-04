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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كان يحب الحياة.. وائل الدحدوح يرثي ابنه الشهيد في ذكرى ميلاده

وائل الدحدوح ونجله
وائل الدحدوح ونجله

نعى وائل الدحدوح مدير مكتب قناة الجزيرة في قطاع غزة، ابنه محمود في ذكرى يوم مولده، والتي يأتي بعد أيام قليلة من استشهاده رفقة أمه وعدد من أفراد أسرته.

وكتب الدحدوح عبر حسابه علي اكس "كان محمود يحب الحياة.. وكان دائما مفعما بالحيوية والحياة .. في كل مناسباتنا كان محمود هو المناسبة ذاتها..و كان ينتظر أيام ميلاد والده ووالدته إخوته وأخواته ليصنع ويوزع الفرح في البيت … يصادف اليوم  يوم ميلاد  محمود … رحمك الله يا روح الروح وكل عام وأنت بخير…‎#غزة ‎#معلش ‎#فلسطين"

الجدير بالذكر أن وائل الدحدوح هو صحفي فلسطيني وُلد ودرس في مدينة غزة وقضى معظم سنين حياته فيها، كما اعتُقل لسبع سنواتٍ في سجون الاحتلال الإسرائيلي.


بدأ وائل حياته المهنية مراسلًا لصحيفة القدس الفلسطينية، ويعمل حاليا كمراسل لقناة الجزيرة، وكان قد فقد أسرته كاملة إثر غارة إسرائيلية على قطاع غزة، وتفاجأ بالنبأ أثناء تغطيته لأخبار القصف.

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