انفوجراف .. 1.5 مليار دولار حجم استثمارات تصنيع الألبان

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان اتفاقية تصنيع الألبان.

أوضح المركز أنه تم توقيع مذكرة تعاون بين هيئة قناة السويس و"بلدنا" القطرية في مجال الأمن الغذائي، وتنظم مذكرة التعاون مجالات التعاون المبدئية لإنتاج وتصنيع الألبان في مصر.

واشار الي ان حجم استثمارات يصل إلى 1.5 مليار دولار، وتدشين مزرعة أبقار بطاقة مبدئية 20 ألف رأس من الأبقار الحلوب، بهدف إنتاج 300 مليون لتر من الحليب سنويا، بالإضافة إلى استزراع 280 ألف فدان بمحافظة الوادي الجديد؛ من أجل توفير الأعلاف والمنتجات الزراعية لتغطية الاحتياجات اللازمة للمشروع، وللاستخدام المحلي والتصدير.