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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ببطانة أم لا.. جينيفر لوبيز تثير الجدل بفستان ذهبي في أحدث ظهور لها

جينيفر لوبيز
جينيفر لوبيز

خطفت النجمة جينيفر لوبيز الأنظار في أحدث ظهور لها مع زوجها بن أفليك على السجادة الحمراء في حفل LACMA Art ل Film Gala لعام 2023، وقد شاركت الضور مع نتابعءها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

 

تفاصيل إطلالة جينيفر لوبيز

 

واختارت جينيفر لوبيز فستانا من الدانتيل الشفاف وتحته بطانة بنفس لون الجسم،  وبفتحة من الاسفل، والجزء العلوي من الفستان راللون الذهبي اللامع، وارتدت حذاءً بكعب مفتوح من الأمام مع حقيبة صغيرة باللون الذهبي من الجلد، وكان الفستان من تصميم Gucci.

 

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وتركت جينفر لوبيز شعرها منسدلا عبر اكتافها بتسريحة مموجة انسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

وأكملت جينيفر لوبيز إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بإختيار أحمر شفاه باللون الكشميرؤ مع الماسكرا، والآي لاينر والكحل باللون الاسود، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

وتزينت جينيفر لوبيز بمجوهرات لافتة، فقامت بإختيار قلاة كبيرة باللون الذهبي مع ألماسة كبير باللون النبيتي، وقرطين واشورة وخاتم باللون الذهبي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

جينيفر لوبيز
جينيفر لوبيز
جينيفر لوبيز
جينيفر لوبيز
جينيفر جينيفر لوبيز إطلالة جينيفر لوبيز تفاصيل إطلالة جينيفر لوبيز النجمة جينيفر لوبيز بن أفليك

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