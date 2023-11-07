انخفاض هائل في أسعار النفط العالمية لتسجل أدنى مستوى خلال شهرين ونصف

انخفضت أسعار النفط بنحو 3٪ إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر أغسطس اليوم الثلاثاء، حيث نشأت مخاوف الطلب بعد صدور البيانات الصينية وتراجع حماس المستثمرين بشأن خفض أسعار الفائدة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.53 دولار ، أو 3٪، إلى 82.65 دولار للبرميل اعتبارا من الساعة 16:34 بتوقيت جرينتش، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 78.35 دولار للبرميل، بانخفاض 2.47 دولار، أو 3.1٪.

وسجل كلا الخامين أدنى مستوياتهما منذ 25 أغسطس، ومن المقرر أن تغلق العقود الآجلة لخام برنت دون 84 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ اندلاع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في 7 أكتوبر.

وقال كريج إرلام المحلل لدى “أواندا”: “سيظل التجار في حالة تأهب قصوى تحسبا لبوادر ظهور صراع أوسع نطاقا في منطقة (الشرق الأوسط) قد يعطل الإمدادات لكن يبدو أن هذه المخاوف تنحسر”.

وعلى جانب الطلب، أظهرت واردات الصين من النفط الخام في أكتوبر نموا قويا على أساس سنوي وعلى أساس شهري، لكن إجمالي صادراتها انكمش بوتيرة أسرع من المتوقع.