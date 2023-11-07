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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غدا.. التنظيم والإدارة يتيح التظلم على نتيجة الامتحان الإلكتروني لعدد من الوظائف 

صدى البلد

 يتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  التظلم على نتيجة مسابقة شغل وظائف بالإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مسابقة تعيين عدد من أخصائي وقاية من الإشعاعات المؤينة بالمستوى الوظيفي الثالث ج بموازنة وزارة الصحة والسكان.

وذلك بداية من غدا الاربعاء الموافق 8 نوفمبر الجاري ولمدة أسبوعين.

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نتيجة امتحان مسابقتي الوظائف بوزارتي الزراعة والصحة.. الرابط

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وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أتاح اليوم الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف بالإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.


كما قام الجهاز أيضا بإتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة تعيين عدد من أخصائي وقاية من الإشعاعات المؤينة بالمستوى الوظيفي الثالث ج بموازنة وزارة الصحة والسكان.
ويمكن للممتحنين الاستعلام عن موقفهم عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز على الرابط https://jobs.caoa.gov.eg/ .

وظائف مسابقة شغل وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وزارة الصحة والسكان نتيجة الامتحان الالكتروني الوظائف الحكومية

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