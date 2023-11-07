نتيجة امتحان مسابقتي الوظائف بوزارتي الزراعة والصحة.. الرابط

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم، عن اتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف بالإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

نتيجة مسابقة وزارة الصحة والسكا ن

كما قام الجهاز أيضا بإتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة تعيين عدد من أخصائي وقاية من الإشعاعات المؤينة بالمستوى الوظيفي الثالث ج بموازنة وزارة الصحة والسكان.

بوابة الوظائف الحكومية

ويمكن للممتحنين الاستعلام عن موقفهم عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز على الرابط https://jobs.caoa.gov.eg/ ، كما يتيح الجهاز التظلم بدءا من غدا الموافق 8 نوفمبر الجاري ولمدة أسبوعين.

