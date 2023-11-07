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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نتيجة امتحان مسابقتي الوظائف بوزارتي الزراعة والصحة.. الرابط

صدى البلد

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم، عن اتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف بالإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

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التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة 30 ألف وظيفة معلم مساعد

نتيجة مسابقة وزارة الصحة والسكان

كما قام الجهاز أيضا بإتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة تعيين عدد من أخصائي وقاية من الإشعاعات المؤينة بالمستوى الوظيفي الثالث ج بموازنة وزارة الصحة والسكان.

بوابة الوظائف الحكومية

ويمكن للممتحنين الاستعلام عن موقفهم عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز على الرابط https://jobs.caoa.gov.eg/ ، كما يتيح الجهاز التظلم بدءا من غدا الموافق 8 نوفمبر الجاري ولمدة أسبوعين.
 

وظائف نتيجة الامتحان الالكتروني الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الوظائف الحكومية بوابة الوظائف الحكومية ا التظلم

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