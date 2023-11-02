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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة 30 ألف وظيفة معلم مساعد

صدى البلد

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، مساء أمس الأربعاء، نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني.

وذلك للمتقدمين من محافظات “المنيا، وأسيوط، وبني سويف، والشرقية، والأقصر، والمنوفية، وسوهاج، والفيوم، وقنا، وأسوان”.

ويمكن للممتحنين الاستعلام عن نتيجتهم عبر بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/. 

وأكد الجهاز فتح باب التظلم لمن يرغب من المتقدمين بهذه المحافظات، بدءا من اليوم، الخميس 2 نوفمبر، ولمدة أسبوعين.

30 ألف وظيفة معلم الإمتحان الإلكتروني التربية والتعليم والتعليم الفني الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ

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