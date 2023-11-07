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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة والدة الفنانة سلوى محمد علي.. تعرف على موعد الجنازة

سلوى محمد علي
سلوى محمد علي

أعلن المنتج صفي الدين محمود، وفاة والدة الفنانة سلوى محمد علي، وكتب نعي لها عبر حسابه على موقع فيسبوك منذ قليل. 

 

وكشف المنتج صفي الدين محمود موعد صلاة الجنازة قائلا:" "إنا لله وإنا اليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله والدة الصديقة سلوى محمد علي، صلاة الجنازة غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر في مسجد النور بالعباسية، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

 

 

 

ولدت سلوى بمحافظة قنا في الـ 29 من أكتوبر عام 1964، وكانت تعتز بنشأتها في أحضان الصعيد المصري فتقول عن هذا :”أعتز جداً بجذوري الصعيدية، وأشتاق لكل مكان في قنا، شارع المحطة، ومقام سيدي عبدالرحيم القناوي، كما أعشق الملس الصعيدي، و “الطواجن القناوي” الفخار التي يتم صناعتها باستخدام العسل الأسود فتعطي للطعام مذاقاً رائعاً، حتى القهوة لا أشربها إلا في “كنكة فخار قناوي” أيضاً، أنا أيضاً أعشق كل ما يرتبط بالعصر الفرعوني، وأشعر بسعادة كبيرة لأنني أشبه الملكة تي أم أخناتون”.

 

 

كانت سلوى البنت الكبرى لأخوتها الخمسة، وكانت أمها تعمل مدرسة وكانت شديدة الحزم عليها، وكانت والدها يعمل مهندساً قريباً منها يشجعها على الفنون ويصطحبها إلى السينما في أيام إجازته، وتمنت أن تلتحق بكلية الهندسة لتصبح مثل أبيها، ولكن مجموعها حال دون ذلك فاضطرت لدخول معهد الفنون المسرحية.

 

دخلت سلوى عالم المسرح وتعد بدايتها في مسرح الطليعة، وهناك تعرفت على زوجها المخرج الراحل محسن حلمي، وكان لهما قصة حب أدهشت الجميع، كما أن لها تصريح ذكرت فيه أنها تتمنى الموت على المسرح.

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