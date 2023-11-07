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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فرص استثمارية عديدة.. وزير السياحة يلتقي مبعوث رئيس الوزراء البريطاني

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

واصل، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، لقاءاته الرسمية التي يعقدها خلال زيارته الحالية للعاصمة البريطانية لندن للمشاركة في بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market (WTM2023)، حيث عقد لقاءً مع جيفري دونالدسون المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزير السياحة، على عقد لقاءات مع المسئولين السياسيين بالمملكة المتحدة.

خلال اللقاء، قام وزير السياحة، بإطلاع جيفرى دونالدسون على المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، بالإضافة إلى الإجراءات التي تتخذها الوزارة بالتنسيق مع القطاع الخاص السياحي للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للسائحين لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة بما يساهم في تحسين التجربة السياحية في مصر وهو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

كما قام الوزير بإلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية العديدة في مصر في مختلف المجالات وارتفاع العائد على الاستثمار بها، مشيراً إلى برامج الإنفاق العام الضخمة التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة للارتقاء بالبنية الأساسية في عدة مناطق بمصر.

من جانبه، أكد جيفرى دونالدسون على أهمية مصر بالنسبة لبريطانيا بصفتها دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط، كما اقترح بعض سبل ومحاور مجالات التعاون بين الجانبين المصري والبريطاني، مشيداً بجهود الوزارة في تنمية صناعة السياحة في مصر، مؤكداً حرصهم على التواصل المستمر والتعاون في شتى المجالات.

تجدر الإشارة إلى أن الوزير كان قد التقى في شهر سبتمبر الماضي بالسير جيفري دونالدسون، حيث تم استعرض المستجدات التي تشهدها الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من السوق البريطاني، والإشارة إلى حرص الوزارة على التعاون بصورة أكبر مع شركاء المهنة والقطاع الخاص بما يساهم في تحسين جانب العرض في المقصد السياحي المصري ولا سيما في ظل الطلب المتزايد على زيارته، بالإضافة إلى الحديث عن الحوافز التشجيعية التي تقدمها الوزارة لهم لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة والتي من بينها برنامج تحفيز الطيران.

جدير بالذكر أن الوزير كان قد التقى، أمس، مع وزير الإعلام والسياحة والصناعات الإبداعية البريطاني، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمملكة المتحدة في مجال السياحة وآليات دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من المملكة المتحدة.
 

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وزير السياحة والاثار المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني WTM2023 WTM أحمد عيسى وزير السياحة والأثار Travel

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