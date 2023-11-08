قدم الدكتور احمد صبرى خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،فوائد زيت التين الشوكي العامة ما يلي:-
- يخفض ضغط الدم المرتفع.
- يخفض مستوى الكولسترول الضار في الدم، وبالتالي يكافح تصلب الشرايين.
- يعزز قوة العظام، والأسنان، والمفاصل؛ لاحتوائه على الكالسيوم. يهدئ الأعصاب.
- يخفف الوزن، ويعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة؛ لاحتوائه على الألياف.
- ينظم عملية الهضم، ويسهل هضم الدهون والوجبات الدسمة.
- يخلص الفم من الروائح الكريهة. ينشط جدار المعدة والأمعاء، ويعالج الإمساك، وينظف الجهاز الهضمي من الفضلات الضارة.
- يغذي بصيلات الشعر، ويزيد قوته، ويقلل تساقطه.
- يعالج مشاكل فروة الرأس ويرطبها.
- يمنح الشعر الحيوية، واللمعان، ويمنع تقصف الأطراف.
تعرف على فوائد زيت التين الشوكى
قدم الدكتور احمد صبرى خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،فوائد زيت التين الشوكي العامة ما يلي:-