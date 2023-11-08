تعرف على فوائد زيت التين الشوكى

قدم الدكتور احمد صبرى خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،فوائد زيت التين الشوكي العامة ما يلي:-

- يخفض ضغط الدم المرتفع.

- يخفض مستوى الكولسترول الضار في الدم، وبالتالي يكافح تصلب الشرايين.

- يعزز قوة العظام، والأسنان، والمفاصل؛ لاحتوائه على الكالسيوم. يهدئ الأعصاب.

- يخفف الوزن، ويعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة؛ لاحتوائه على الألياف.

- ينظم عملية الهضم، ويسهل هضم الدهون والوجبات الدسمة.

- يخلص الفم من الروائح الكريهة. ينشط جدار المعدة والأمعاء، ويعالج الإمساك، وينظف الجهاز الهضمي من الفضلات الضارة.

- يغذي بصيلات الشعر، ويزيد قوته، ويقلل تساقطه.

- يعالج مشاكل فروة الرأس ويرطبها.

- يمنح الشعر الحيوية، واللمعان، ويمنع تقصف الأطراف.