عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد استبعاد لوسى| عرض مسرحية الحفيد على المسرح القومي السبت المقبل

مسرحية الحفيد
مسرحية الحفيد

تقررت إعادة عرض مسرحية الحفيد، على المسرح القومي، وذلك يوم السبت المقبل؛ عقب الإعلان عن البوستر الجديد، بعد أن حلت الفنانة سما إبراهيم بدلا من الفنانة لوسى. 

وبعد سلسلة من الخلافات بين فريق عمل مسرحية الحفيد والفنانة لوسي، وحلول الفنانة سما إبراهيم بدلا من لوسى؛ تقرر طرح البوستر النهائي للعمل؛ تمهيدا لعرض المسرحية مجددا.

وكشف محمد وليد مصمم الجرافيك والبوستر الخاص بالعمل، عنه، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلق عليه: “وأخيرا.. تصميم بوستر مسرحية الحفيد، في موسمها الرابع، للسنة الثانية على المسرح القومي”.

خناقة بيومي فؤاد ومحمد سلام.. هجوم نارى ودفاع شرس.. ما مصير الكبير أوي؟

عمرو دياب وليلى علوى يخطفان الأنظار في حفل زفاف ابن رجل أعمال.. صور

مسرحية الحفيد 

المسرحية تناقش قضية الأسرة المصرية فى إطار كوميدي اجتماعي،  ويتناول الاسرة المصرية التي تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعي للتأثير الذي تتركه فى الأولاد من أبعاد نفسية مرهقة،  من خلال لعبة درامية مختلفة بتتابع درامي غير تقليدي يستخدم كوميديا الموقف.

عرض "الحفيد" عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جوده السحار، بطولة سما إبراهيم، عابد عناني، تامر فرج ،محمد مبروك، شيريهان الشاذلي،  يوسف المنصور، رنا خطاب، زينب العبد، محمود عبد الرازق،  نشوى على عبد الرحيم،  ندا عفيفي، عبد الباري سعد، بالاشتراك مع الفنان القدير عادل عفر ومجموعة كبيرة من الفنانين، ديكور حمدي عطية، إضاءة حازم أحمد، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة، إعداد وإخراج يوسف المنصور.

عبد الحميد جودة السحار مسرحية الحفيد سما إبراهيم لوسي أزمة مسرحية الحفيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

«العلبة هتنزل النص»|مفاجأة بشآن أسعار السجائر الجديدة بعد الاعتمادات الدولارية

الموضوع انتهى.. فتوح يصدم جماهير الزمالك وينهي اتفاقه مع هذا النادي

120 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وهذه قيمة عيار 21 الآن

120 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم 

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

خطأ لا يليق في حق الزمالك.. رسالة تحذيرية من شبانة لنادر السيد

باليورو والدولار.. المركزي يحصل مبالغ ضخمة والاحتياطي يرتفع لأكبر رقم منذ 2022

موضوعات متعلقة

كان يتعاطى المخدرات.. العثور على جثة فنان عالمي شهير داخل غرفة نومه

حفيد طه حسين يكشف أسرار جديدة عن عميد الأدب العربى

حلق بالأذن وطلاء أظافر وخاتم.. سعد لمجرد يثير الجدل فى حفل بأبو ظبى

بعد أزمته مع ريم طارق.. والدة حسن شاكوش فى ظهور نادر.. شاهد

لم أندم على قرارى.. تعليق ناري من طليق بلقيس فتحى على انفصالهما

استبعاد لوسى.. بوستر جديد لمسرحية الحفيد بطولة سما إبراهيم

خناقة بيومي فؤاد ومحمد سلام.. هجوم نارى ودفاع شرس.. ما مصير الكبير أوي؟

خيبة أمل.. والد انجلينا جولى يهاجمها بسبب دعمها لفلسطين.. اعرف التفاصيل

ترشيحاتنا

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك اليوم 8-11-2023

حتحوت يكشف اسم المرشح لخلافة أوسوريو في الزمالك

مدير المستشفى الإندونيسي: مئات المصابين ينتظرون العمليات الجراحية وجروحهم تتعفن

إعلامي شهير يكشف عن أقوال فتوح خلال تحقيق نادي الزمالك.. تفاصيل

دياب اللوح: مصر ترعى المصالحة الفلسطينية ونتمسك بهذا الدور

كولر يتحفظ على تجديد عقد معلول


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رخصت ولا زادت|التفاصيل الكاملة لتغيير ثمن علبة السجائر.. وهذا جدول الأسعار الجديد

نشرة المرأة والصحة| شيرين عبد الوهاب تفاجئ متابعيها.. 6 أعراض خطيرة تشير للإصابة بسرطان البنكرياس

حيلة أكثر غرابة للتخلص من الضباب على زجاج السيارات في ثوان معدودة

جاكيت نادين نجيم يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

فيديو

موظفو الخارجية الأمريكية ينقلبون على بايدن.. وثيقة مسربة تصدم إسرائيل وتنتصر لغزة «فيديوجراف»

مقطع فيديو لمظاهرات حاشدة في هولندا اعتراضا على أحداث غزة.. شاهد

أدهم نابلسي يناشد الفنانين: توبوا إلى الله واتركوا المعاصي .. فيديو

حقيقة تورط محمد صبحي في هزيمة الزمالك مع شركة مراهنات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ