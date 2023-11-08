بعد استبعاد لوسى| عرض مسرحية الحفيد على المسرح القومي السبت المقبل

تقررت إعادة عرض مسرحية الحفيد، على المسرح القومي، وذلك يوم السبت المقبل؛ عقب الإعلان عن البوستر الجديد، بعد أن حلت الفنانة سما إبراهيم بدلا من الفنانة لوسى.

وبعد سلسلة من الخلافات بين فريق عمل مسرحية الحفيد والفنانة لوسي، وحلول الفنانة سما إبراهيم بدلا من لوسى؛ تقرر طرح البوستر النهائي للعمل؛ تمهيدا لعرض المسرحية مجددا.

وكشف محمد وليد مصمم الجرافيك والبوستر الخاص بالعمل، عنه، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلق عليه: “وأخيرا.. تصميم بوستر مسرحية الحفيد، في موسمها الرابع، للسنة الثانية على المسرح القومي”.

مسرحية الحفيد

المسرحية تناقش قضية الأسرة المصرية فى إطار كوميدي اجتماعي، ويتناول الاسرة المصرية التي تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعي للتأثير الذي تتركه فى الأولاد من أبعاد نفسية مرهقة، من خلال لعبة درامية مختلفة بتتابع درامي غير تقليدي يستخدم كوميديا الموقف.

عرض "الحفيد" عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جوده السحار، بطولة سما إبراهيم، عابد عناني، تامر فرج ،محمد مبروك، شيريهان الشاذلي، يوسف المنصور، رنا خطاب، زينب العبد، محمود عبد الرازق، نشوى على عبد الرحيم، ندا عفيفي، عبد الباري سعد، بالاشتراك مع الفنان القدير عادل عفر ومجموعة كبيرة من الفنانين، ديكور حمدي عطية، إضاءة حازم أحمد، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة، إعداد وإخراج يوسف المنصور.