خناقة بيومي فؤاد ومحمد سلام.. هجوم نارى ودفاع شرس.. ما مصير الكبير أوي؟

مازالت أصداء أزمة تصريحات بيومي فؤاد وهجومه على محمد سلام مستمرة حتى الآن ولاقت ردود فعل واسعة حيث تعرض بيومي فؤاد إلى هجوم عنيف من الوسط الفنى وخارجه كما كان هذه التصريحات لها در فعل عنيف أيضا من جانب محمد سلام.

المدهش والمثير فى الأمر أن بيومى فؤاد ومحمد سلام بعد أيام قليلة يتقابلان لتصوير دورها فى الجزء الثانى من مسلسل الكبير أوى والذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل.

ونرصد فى التقرير التالى ردود الفعل المؤيدة لراى بيومى فؤاد والرافضة له وما مصير تصوير الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوى.

بيومى فؤاد ومحمد سلام

آراء تهاجم بيومى فؤاد

شارك شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب: “‏كل شخص عام او مشهور له الحرية في اتخاذ موقفه تجاه ما يحدث في غزة.. ‏موقفك المبني علي منظومة قيَّمك و علي قواعدك الاخلاقيه”.

وتابع: "علي أولوياتك وقناعاتك..‏موقفك من حقك..لكن مش من حقك تتحكم في رد فعل الناس..قبولهم او رفضهم..احترامهم او احتقارهم ..مدحهم لك او اشمئزازهم منك.. اكره التنظير والمزايدة..لكن اكره اكثر التسول والتبرير و الشعارات الفارغه.. ‏فارجوك لا تتحدث بالنيابة عن زملائك ولا عن مجالك و لا تتكلم باسم بلدك.. ‏فاختياراتك و قراراتك تخصك انت.. فرجاءً تحدث فقط بالنيابه عن نفسك”.

بينما قالت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، إن موقف محمد سلام من المشاركة في موسم الرياض كان واضحا وصريحا ولم يسئ لأحد بل لديه شعور انساني تجاه الأشقاء في فلسطين.

وأوضحت خير الله خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل والمذاع عبر قناة "صدى البلد":" ما قاله بيومي فؤاد، قدم فقرة رخيصة أشبه بالتسول وبها تلقيح كلام".

بيومى فؤاد

وأضافت:" بيومي فؤاد ناقص يبوس الأيادي وقدم صورة مذلة للفن المصري وأسلوبه مستفز وفيه اهانة لزملائه".

وأكملت:" وبعدين بيقدم فن بياخد عليه أجر إزاي احنا مش بتوع فلوس وبعدين كلمة كتر خيركم المكررة هي معبرة عن نقصه لان الجمهور المفروض هو اللي يشكره".

كما هاجمت الفنانة معتزة عبد الصبور الفنان بيومى فؤاد بعد هجومه الشرس على الفنان محمد سلام فى فيديو أثناء تقديم مسرحية زواج اصطناعى.

وقالت معتزة عبد الصبور : من ضمن أهداف الفن الكتير جدا هو الentertainment الترفيه، انى ارقص و أغنى و اضحك الجمهور، القدرة على ده نعمة و موهبة من عند الله يجب أن احسن استخدامها والترفيه فى حد ذاته هدف نبيل جدا من أهداف الفن الكثيرة ومش مفهوم خالص بالنسبة لى حد ينفى أنه بيعمل ده و هو ده اللى هو بيعمله بالظبط و يزايد على من ليست لديه القدرة النفسية للفعل ده فى اللحظة دى.

واضافت متعزة عبد الصبور : والترفيه فى حد ذاته من خلال الفن لا يعيب اى فنان فى شىء بالمرة وفى أوقات الحروب كوكب الشرق كانت بتلف مصر و العالم العربى تجمع أموال من أجل المجهودات الحربية واحنا المصريين حتى اللحظة دى مش فى حالة حرب معلنة ولكننا كشعب مذبوحين.. كنت احترمنا احنا كمان و احترم اخواتنا اللى احنا مذبوحين علشانهم وكنت هحترم حضرتك جدا و احترم اختيارك لو كنت حضرتك عملت شغلك وسكت احتراما لكل شىء و لكل المكلموين والتوقيت يا فندم مهم لان فيه توقيت بيبقى قاتل ومش بس غير مناسب و لكن سبة و جرح غائر و ما هو أكثر فداحة.

وأكملت كتعزة عبد الصبور : أنا كنت طول الوقت ملتمسة شىء من العذر أن دى توقيتات عمل قد يكون صعب تغييرها و لكن طبعا مش مستحيل و كان كل عشمى ان حضرتك لما تمسك الميكرفون علشان تقول اى حاجة ، تطلب طلب بسيط من جمهورك هناك إللى أنا عارفة حجم شعبيتك عندهم و هو التبرع من أجل غزة و الضغط من أجل وقف إطلاق النار و ده كان يكفى تماما وبالمناسبة اخواتنا فى غزة النهاردة وصل بيهم الجوع أنهم بيلفوا على البيوت يشحتوا لو حد عنده اى شىء زيادة للأكل للصغار اللى فعليا بيموتوا وأجهزة جسمهم بتقفل من الجوع، والمتوقع أن كل الصغار اللى أقل من خمس سنوات والعجائز هيموتوا من ال dehydration العطش والجوع لأن أجهزة جسمهم لن تتحمل ده.. ده لو مماتوش قبلها بالقصف الجوى .. قلت احط المعلومة التافهة دى مع الأستاذ التريند يمكن تلفت نظر اى حد.

محمد سلام

آراء تدافع عن بيومى فؤاد

دافعت الإعلامية فجر السعيد عن موقف الفنان بيومى فؤاد بعد سلسلة الهجوم الشرس الذى تعرض له بسبب هجومه على الفنان محمد سلام.

وعلقت فجر السعيد على موقع التواصل الاجتماعى تويتر سابقا إكس حاليا قائلة : بيومي فؤاد ياجبل مايهزك ريح… تعلم إن الموضه الهجوم عليك للوصول الى رأس الأخبار ولكن يبقى الأصل الموقف الصلب .. كل من هاجمك يريد تصدر الأخبار ولكن من ينافسك ؟!!! لا أحد … كمل نحبك ونحب فنك الذي لايقدر عليه فاشل أو متعاطي مخدرات.

بيومى فؤاد

وعبر الإعلامي عمرو أديب، عن استيائه الشديد من الهجوم على الفنان بيومي فؤاد، مشيرا إلى أن هذا الرجل يتعرض بهجوم شديد بشكل غريب، ويشتم باهله بالسباب.

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الأحد، أن :"ايه اللي انتو بتعملوا مع بيومي فؤاد، و لو راح عمل عرض في إسرائيل مكنتوش هتعملوا معاه كده، وعقاب جماعي أسطوري والراجل بيشتم ليل ونهار ، والراجل بيشتغل شغله".

وتابع الاعلامي عمرو أديب، أن :" موسم الرياض شغال ومش هيقف، وكل يوم في حفلات جوا وبرا مصر ومحدش بيتكلم ، المشكلة موسم الرياض، وكمان كل الدنيا شغالة اشمعنى موسم الرياض".

أما الفنانة وفاء عامر قالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم نهال طايل، أنا شايفه إن محمد سلام شخص مش قادر يقف على المسرح وهو حر في قراراته وهجوم البعض على محمد سلام غير مبرر ، ولا سبب لوم عليه ولا داعي لتوجيه أى انتقاد له.

وعن موقف الفنان بيومى فؤاد أوضحت وفاء عامر، أنه لم يخطئ فى حق الفنان محمد سلام، وكلاهما له وجهة نظر معينة.

محمد سلام

موقف محمد سلام بعد هجوم بيومى فؤاد

وفي أول رد فعل من محمد سلام، قام بإلغاء متابعة بيومي فؤاد عبر حسابه على تطبيق انستجرام، بينما ظل محتفظا بصورتهما قبل 3 سنوات، مع غلق خاصية التعليقات على الصورة.

وألغى عدد من رواد السوشيال ميديا متابعتهم للفنان بيومي فؤاد، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وذلك على خلفية تصريحاته التي هاجم فيها الفنان محمد سلام، عقب ختام مسرحية زواج اصطناعي" بموسم الرياض.

وألغى 600 ألف من رواد السوشيال ميديا متابعة بيومي فؤاد وذلك خلال 24 ساعة فقط.

بيومى فؤاد ومحمد سلام

مصير الجزء الثامن من الكبير أوى

حالة الجدل التى أثيرت خلال الأيام الماضية حول محمد سلام وبيومى فؤاد جعل الكثير من عشاق النجمين يتسائلون عن مصير تصوير الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوى وهل يشهد استبعاد أى من الطرفين أم لا ورغم خروج أحمد مكى يؤكد أن ليس هناك أى نية لاستبعاد محمد سلام من العمل ولكن حتى الآن مازالت التكهنات مستمرة وتطول الطرفين بيومى وسلام ولكن حتى الآن ليس هناك أى قرار حاسم بهذا الشأن وان كل منهما ضلع رئيس فى العمل الفنى.