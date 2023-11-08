احم نفسك من فيروس جدري القرود.. باتباع هذه الطرق الفعالة

يعد فيروس جدري القرود هو أحد الأمراض النادرة، ويتسبب عادة في الإصابة من القوارض، كالجرذان أو الفئران، والقرود، ولكنه يمكن أن يصيب البشر أيضًا.

طرق الوقاية من فيروس جدري القرود

وتكثر الإصابة بمرض جدري القرود في وسط وغرب أفريقيا، وتظهر الحالات خارج أفريقيا غالبًا بسبب السفر إلى الخارج، أو مخالطة حيوان أو إنسان مصاب بجدري القرود، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

وتبدأ أعراض جدري القرود في الظهور خلال مدة تتراوح من 3 أيام إلى 17 يومًا من التعرض للفيروس، وتسمى الفترة الفاصلة بين التعرض للفيروس وبدء ظهور الأعراض بفترة حضانة الفيروس.

وهناك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها لتجنب الإصابة بفيروس جدري القرود أو نقله إلى الآخرين، ومن أبرزها ما يلي :

_ تجنب المخالطة اللصيقة مع أشخاص لديهم طفح جلدي يشبه الطفح الجلدي المصاحب لمرض جدري القرود.

طرق الوقاية من فيروس جدري القرود

_ تجنب لمس أي ملابس أو ملاءات أو بطاطين أو غيرها من الأشياء كانت ملامسة لحيوان أو إنسان مصاب.

_ عزل المصابين بجدري القرود عن الأصحاء.

_ غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون بعد ملامسة أي إنسان أو حيوان مصاب.

_ إذا لم يتوفر الماء والصابون، فاستخدم معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول.

_ تجنب ملامسة الحيوانات المشتبه في حملها للفيروس.

وقد تساعد بعض لقاحات الجدري في الوقاية من جدري القرود، مثل لقاح ACAM2000 ولقاح جينيوس، يمكن استخدام هذه اللقاحات للوقاية من جدري القرود لأن الفيروس المسبب له قريب الصلة بفيروس الجدري.

وقد ينصح الأطباء بأن يتلقى الأشخاص الذين تعرضوا لجدري القرود اللقاح، وقد يتلقى بعض الأشخاص المعرضين للإصابة بالفيروس بحكم عملهم، مثل العاملين في المختبرات، اللقاح أيضًا.

لكن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها لا ينصح بتلقي جميع الأشخاص للقاح حاليًا.