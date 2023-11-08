بالبيجامة.. شمس الكويتية تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها

نشرت المطربة شمس الكويتية صورة جديدة لها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة ناعمة وجذابة.

تفاصيل إطلالة شمس الكويتية

وظهرت شمس الكويتية، وهي ترتدي بيجامة بيتي مخططة باللون البينك، مكونة من بنطال طويل وبلوزة بنفس اللون وبأكمام طويلة، مزودة بالريش من نهايات الاكمام والبنطال.

واختارت شمس الكويتية ترك خصلات شعرها بتسريحة انسيابية ناعمة .

ووضعت شمس الكويتية، بعض اللمسات الناعمة من المكياج، ووضعت الماسكرا، والآي شادو والآي لاينر والماسكر، والكحل باللون الأسود، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

وتزينت شمس الكويتية، بمجموعة من المجوهرات، فاختارت قلادة ناعمة باللون الذهبي ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

شمس الكويتية

شمس الكويتية

شمس الكويتية

شمس الكويتية