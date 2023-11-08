عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالبيجامة.. شمس الكويتية تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها

شمس الكويتية
شمس الكويتية

نشرت المطربة  شمس الكويتية صورة جديدة لها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة ناعمة وجذابة.

تفاصيل إطلالة شمس الكويتية

وظهرت شمس الكويتية، وهي ترتدي بيجامة بيتي مخططة باللون البينك، مكونة من بنطال طويل وبلوزة بنفس اللون وبأكمام طويلة، مزودة بالريش من نهايات الاكمام والبنطال.

 

ببطانة أم لا.. جينيفر لوبيز تثير الجدل بفستان ذهبي في أحدث ظهور لها

بفستان على التراث السعودي.. أصالة تخطف الأنظار خلال حفلها بموسم الرياض

 

واختارت شمس الكويتية ترك خصلات شعرها بتسريحة انسيابية ناعمة .

ووضعت شمس الكويتية، بعض اللمسات الناعمة من المكياج، ووضعت الماسكرا، والآي شادو والآي لاينر والماسكر، والكحل باللون الأسود، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

وتزينت شمس الكويتية، بمجموعة من المجوهرات، فاختارت قلادة ناعمة باللون الذهبي ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

شمس الكويتية
شمس الكويتية
شمس الكويتية
شمس الكويتية
شمس الكويتية
شمس شمس الكويتية إطلالة شمس الكويتية المطربة شمس الكويتية تفاصيل إطلالة شمس الكويتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

120 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وهذه قيمة عيار 21 الآن

«العلبة هتنزل النص»|مفاجأة بشآن أسعار السجائر الجديدة بعد الاعتمادات الدولارية

حماس ترد على ادعاءات الولايات المتحدة بشأن مستقبل غزة بعد انتهاء الحرب

خطأ لا يليق في حق الزمالك.. رسالة تحذيرية من شبانة لنادر السيد

اليوم بدء تطبيق أسعار السجائر الجديدة..اعرف التفاصيل

مجنونة يا قوطة|انخفاض أسعار الطماطم ومفاجأة في البصل والبطاطس

حتحوت يكشف اسم المرشح لخلافة أوسوريو في الزمالك

موضوعات متعلقة

في أقل من نصف ساعة.. طريقة عمل كب كيك بالشوكولاتة والبرتقال

نشرة المرأة والصحة: عادة يومية تؤثر على الخصوبة لدى الشباب.. هل ينتقل جدري القرود بالعلاقة الزوجية؟.. جينيفر لوبيز تثير الجدل بفستان ذهبي شفاف في أحدث ظهور لها

وصفة سهلة وسريعة.. طريقة عمل الباذنجان والبطاطس بالبشاميل

هل ينتقل جدري القرود بالعلاقة الزوجية؟.. الإجابة صادمة

8 أمراض خطيرة تتسبب في السعال الجاف.. احذرها

كارثة| انطلاق الأمراض الأكثر فتكا في التاريخ

مدافع طنطا بلع لسانه.. كارثة تهدد اللاعبين

من 3 لـ 17 يوما.. أعراض صادمة تؤكد الإصابة بمرض جدري القرود

ترشيحاتنا

بلينكن: لن يكون هناك احتلال لغزة.. وإسرائيل غير قادرة على إدارة القطاع

الصحة الفلسطينية: استشهاد 192 من الطواقم الطبية و36 عنصرا بالدفاع المدني في غزة

الطاقة الفلسطينية: تدمير 70% من شبكات نقل وتوزيع الكهرباء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة

موعد زيارة مجلس الأهلي برئاسة الخطيب لنادي الزمالك.. تفاصيل

الأرصاد تكشف تفاصيل الأحوال الجوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة

أمريكا: يجب ألا يكون هناك تهجير قسري للفلسطينيين أو إحتلال غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة.. شمس الكويتية تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها

احم نفسك من فيروس جدري القرود.. باتباع هذه الطرق الفعالة

رخصت ولا زادت|التفاصيل الكاملة لتغيير ثمن علبة السجائر.. وهذا جدول الأسعار الجديد

نشرة المرأة والصحة| شيرين عبد الوهاب تفاجئ متابعيها.. 6 أعراض خطيرة تشير للإصابة بسرطان البنكرياس

فيديو

بدي نام.. فيديو يوثق أمنيات الفلسطينيين بعد الحرب| شاهد

متظاهرون يرددون أغنية سويدية تسرد قصة كفاح فلسطين.. فيديو

موظفو الخارجية الأمريكية ينقلبون على بايدن.. وثيقة مسربة تصدم إسرائيل وتنتصر لغزة «فيديوجراف»

مقطع فيديو لمظاهرات حاشدة في هولندا اعتراضا على أحداث غزة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ