برقم خرافي.. سعر إطلالة جورجينا الأخيرة يثير الجدل

خطفت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز وصديقة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأنظار بصور جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على حسابها الشخصي إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة كاجوال جذابة.

سعر إطلالة جورجينا الأخيرة

وتالقت جورجينا بإطلالة كاجوال جريئة، مرتدية بنطال جينز مجسم، وجاكيت طويل باللون البيج والجملى المخطط، وبأكمام طويلة، واختارت حذاء من الجلد بكعب عالي باللون الأبيض، مع حقيبة من الجلد االامع باللون الجملي القاتم.

وكان جاكيت جورجينا من مجموعة أزياء Gucci، ووصل سعره إلى 19,000 ريال سعودي أي ما يعادل 156,763 جنيه مصري، وكان الشوز من مجموعة Jimmy choo، وقد وصل سعره إلى4,291 ريال سعودل، اي ما يعادل 35,403 جنيه مصري، وكانت الحقيبة من مجموعة ازياء Dior.

وتركت جورجينا خصلات شعرعا منسدلا عبر اكتافها بتسريحة أنسابية، وناعمة.

اعتمدت جورجينا على بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقد أختارت اللون الكشميري كاحمر شفاه، مع وضع الماسكرا، والبلاشر، لتبرز من جمال ملامحها.

وأختارت جورجينا إرتداء الإكسسورات اللافتة، فقامت بإختيار قرطين طويلين، وخواتم، وأسورة، وساعة يد من الألماس، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.