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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتفقد المشروعات التنموية.. محافظ سوهاج يستقبل وفدا من البنك الدولي

صدى البلد

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، وفد بعثة البنك الدولي برئاسة كاترين توفي مدير الممارسات الحضرية بالبنك، والمكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، خلال زيارتهم للمحافظة لمناقشة موقف التقدم في تنفيذ البرنامج وخطط العمل خلال عام 2024، بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية، مدير المكتب التنسيقي للبرنامج وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور محمد عبد الهادي نائب مدير وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة، واللواء ضياء أبو العزم استشاري الدعم المؤسسي للتنمية بالمحافظة.

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محافظة سوهاج

ضم الوفد أيضا كل من جون خير، وزيشان كريم، ومجد زهران، وسمر عادل ممثلي البنك الدولي، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير وحدة حياة كريمة، ومسئول الاعتبارات المجتمعية، وأحمد عمر، وراجية رياض، وربيع عبد البصير، وكريم محمود، وكيرلس إيهاب، أعضاء المكتب التنسيقي.

 

وتأتي زيارة اليوم لتفقد ومتابعة عدد من مشروعات البرنامج التي تم تنفيذها على أرض الواقع بسوهاج، وتأثير تلك المشروعات في إحداث تنمية حقيقية لخدمة المواطنين، ومنها " سوق مدينة ناصر الحضري الجديد، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، والحديقة المتحفية بمدينة ناصر، ومجمع الهجارسة لمعالجة الصرف الصحي ".

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