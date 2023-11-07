محافظ سوهاج: إزالة 56 تعديا على الأراضي الزراعية

أكد محافظ سوهاج طارق الفقي، قيام الوحدات المحلية بمراكز طهطا، وطما، وسوهاج، والمنشاة، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج، والإدارات الزراعية بحملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، أسفرت عن إزالة 56 حالة تعد على مساحة 3 أفدنة و13 قيراطا.



وقال المحافظ - في تصريح اليوم إن ذلك يأتي في إطار الحملات المكثفة التي تشنها محافظة سوهاج بالتعاون مع مديرية الأمن، والزراعة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للتصدي بكل حزم للتعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لافتاً إلى أن الحملات أسفرت عن إزالة 26 حالة تعد بمركز طما على مساحة فدان و4 قراريط، موضحا أنه في مركز طهطا تم إزالة 10 حالات على مساحة نصف فدان، وفي مركز المنشاة استهدفت الحملات قرى أولاد سلامة، والدويرات، والزوك، حيث تم إزالة 12 حالة تعد على مساحة 9 قراريط، وفى قرية الروافع بمركز سوهاج تم إزالة 8 حالات تعد على مساحة فدان ونصف الفدان.



وأضاف أنه أصدر توجيهات مشددة لجميع الجهات المعنية بالمحافظة بالتصدي بكل حزم لكافة التعديات، والتعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، موجهاً بتكثيف الحملات بجميع مراكز المحافظة، والمتابعة المستمرة، والتنسيق اليومي، وتكثيف المرور الميداني لمنع التعديات والإزالة في المهد، بالتعاون مع مديرية الأمن والزراعة وحماية الأراضي بالمحافظة، لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية والمصدر الأساسي لإنتاج الغذاء.

في سياق آخر، قال محافظ سوهاج إن مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة، شنت حملات تموينية مكثفة على الأسواق لمراقبة حركة تداول السلع، وأسفرت عن ضبط 2913 مخالفة تموينية خلال شهر أكتوبر المنقضي.



وأوضح المحافظ - في تصريح - أنه أعطى توجيهات مشددة للجهات المعنية بإحكام الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتكثيف الحملات التموينية للحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، ومتابعة تطبيق مبادرة "خفض أسعار السلع الأساسية".



وأشار إلى أن المحاضر المحررة جاءت بواقع 2448 مخالفة للمخابز والمطاحن، و465 مخالفة في مجال الأسواق، وتنوعت مخالفات المخابز ما بين "خبز ناقص الوزن، وخبز غير مطابق للمواصفات، وعدم انتظام سجلات حركة الدقيق، وعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخابز، وعدم حمل شهادة صحية"، وفي مجال متابعة الأسواق، تنوعت المخالفات ما بين "عدم الإعلان عن أسعار، وحيازة سلع مجهولة المصدر، وسلع منتهية الصلاحية، وحيازة لحوم فاسدة، وغش تجاري، وبيع بأعلى من السعر المحدد"، وقد جرى تحرير المحاضر اللازمة بهذه المخالفات، وإخطار النيابة المختصة للتصرف.