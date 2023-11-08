عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بني سويف تطلق مبادرتها التوعوية لتعليم الطلاب لغة الإشارة

صدى البلد

نظمت كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع كلية التمريض  وتحت رعاية  الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، ندوة عن لغة الإشارة وذلك ضمن مبادرتها التوعوية "اتكلم اشارة"، تحت إشراف  الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد فاروق حسن ، والدكتور محمد ناجي عميدي الكليتين، ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكليتين، حيث حاضر في الندوة الدكتور محمد رشدان مدرس الاعاقة السمعية بالكلية وسط حضور لافت من الطلاب.

قافلة علاجية جديدة لدعم 95 مريض من أبناء محافظة بني سويف

محافظ بني سويف يتابع موقف مشروعات المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة"


وأكد الدكتور منصور حسن، أن الجامعة حريصة من خلال كلياتها المختلفة علي التواصل مع ذوي الهمم من الطلاب و المجتمع الخارجي انطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها جامعة بني سويف تجاه المجتمع المحيط، وذلك في ظل اهتمام الجمهورية الجديدة في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأبنائنا من ذوي الهمم باختلاف أعمارهم ومستوياتهم التعليمية والاجتماعية ولدمجهم في المجتمع،  حيث أنهم يمتلكون من الطاقات ما يجعلهم قوة حقيقية للنهوض بالمجتمع، ومن هنا بات لزاما علي ادارة الجامعة تنفيذ الدورات وورش العمل لتدريب الطلاب علي كيفية التواصل مع ذوي الهمم مثل تعليم لغة الاشارة وغيرها ونشر التوعية بها من خلال الكليات المتخصصة مثل كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة.

thumbnail - 2023-11-08T132253.120
thumbnail - 2023-11-08T132253.120
الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بني سويف جامعة بنى سويف رئيس جامعه بني سويف منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ن رئيس جامعة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

حادث سيتي ستارز.. القصة الكاملة لـ سقوط مهندس من الطابق الخامس| فيديو

120 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وهذه قيمة عيار 21 الآن

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة

خطأ لا يليق في حق الزمالك.. رسالة تحذيرية من شبانة لنادر السيد

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

الوقف التام | قرار عاجل للحفاظ على استقرار العملية التعليمية في المدارس

«العلبة هتنزل النص»|مفاجأة بشآن أسعار السجائر الجديدة بعد الاعتمادات الدولارية

موضوعات متعلقة

ختام منافسات دور الأربعة لدوري مراكز الشباب لكرة القدم في بني سويف

ترشيحاتنا

لو مسافر للعمل.. تعرف على خطوات التأشيرة المؤقتة

الفلسطينية الوحيدة بداخله| النواب الأمريكي يلوم رشيدة طليب بسبب الاحتلال.. كيف دافعت عن نفسها؟

زيادة أسعار السجائر في مصر.. من وراء الأزمة؟

الوزراء يكشف عن دور مؤسسة التمويل الدولية «IFC» كمستشار لبرنامج الطروحات

طائرات الاحتلال تشن غارات عنيفة على شرق مدينة خانيونس

الوزراء يكشف عن شروط ومزايا الحصول على الرخصة الذهبية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظات إخراج عشرات الأطفال من تحت أنقاض غزة

اللعيبة زعلانة| نجم الأهلي يكشف سبب انزعاج نجوم الفريق من كولر.. تفاصيل

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

بيكفي أطفال.. صرخة فلسطيني من أمام أحد مستشفيات غزة

فيديو

سهرة فتوح والزناري تشعل السوشيال ميديا.. ما حقيقة الأمر/ فيديو جراف

دعاء فاروق عن مقاطعة فيسبوك: هل يوجد لجان إلكترونية تبث معلومات كاذبة؟

شعر أشقر وحلق أذن وطلاء أظافر.. كواليس حفل سعد لمجرد في أبو ظبي

بزور بيتي وأرضي في أحلامي.. سيدات فلسطينيات يذهبن لمنازلهن خلال منامهن| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ