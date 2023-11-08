جامعة بني سويف تطلق مبادرتها التوعوية لتعليم الطلاب لغة الإشارة

نظمت كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع كلية التمريض وتحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، ندوة عن لغة الإشارة وذلك ضمن مبادرتها التوعوية "اتكلم اشارة"، تحت إشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد فاروق حسن ، والدكتور محمد ناجي عميدي الكليتين، ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكليتين، حيث حاضر في الندوة الدكتور محمد رشدان مدرس الاعاقة السمعية بالكلية وسط حضور لافت من الطلاب.



وأكد الدكتور منصور حسن، أن الجامعة حريصة من خلال كلياتها المختلفة علي التواصل مع ذوي الهمم من الطلاب و المجتمع الخارجي انطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها جامعة بني سويف تجاه المجتمع المحيط، وذلك في ظل اهتمام الجمهورية الجديدة في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأبنائنا من ذوي الهمم باختلاف أعمارهم ومستوياتهم التعليمية والاجتماعية ولدمجهم في المجتمع، حيث أنهم يمتلكون من الطاقات ما يجعلهم قوة حقيقية للنهوض بالمجتمع، ومن هنا بات لزاما علي ادارة الجامعة تنفيذ الدورات وورش العمل لتدريب الطلاب علي كيفية التواصل مع ذوي الهمم مثل تعليم لغة الاشارة وغيرها ونشر التوعية بها من خلال الكليات المتخصصة مثل كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة.