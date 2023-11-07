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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع موقف مشروعات المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة"

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعا موسعا لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "بمركزي ببا وناصر، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى. 

ويأتي ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، والمهندس محمد حسين، لجنة متابعة المشروعات برئاسة مجلس الوزراء، والدكتور محمد جبر، منسق عام المبادرة ببني سويف_معاون المحافظ، ومسؤولى القطاعات والأجهزة التنفيذية المشاركة في تنفيذ المبادرة من جهاز التعمير ودار الهندسة و رؤساء الوحدات المحلية بمركزي ببا وناصر  ووكلاء الوزارات ومديري عموم المديريات والجهات الحكومية وشركات المرافق. 

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وخلال الاجتماع الموسع ناقش المحافظ مع الحضور كافة تفاصيل الموقف التنفيذي  لمشروعات المبادرة في مختلف القطاعات والمرافق من مياه الشرب والصرف الصحي ، الكهرباء ، الطرق ، الصحة ، التضامن ،وغيرها من القطاعات. 

وتم استعراض  نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز  والموقف الحالي للمشروعات المنتهية وتلك التي تحتاج إلى اتخاذ إجراءات وخطوات جادة لتذليل وتوفير المتطلبات  اللازمة للدفع وتسريع وتيرة العمل بها لسرعة الانتهاء منها وتسليمها ، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة سواء على مستوى أجهزة المحافظة التنفيذية أو مستوى الوزارات والجهات والهيئات المركزية.

وشدد المحافظ على أهمية تعزيز التنسيق والتضافر بين كافة الجهات ذات الصلة لمتابعة المشروعات على أرض الواقع وبشكل ميداني ومستمر وفي حضور ممثلى تلك الجهات ، لمتابعة المقاولين والشركات المنفذة والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، مع التأكيد على تكليف كافة القطاعات بإرسال تقارير دورية"كل فيما يخصه" يشمل نسبة التنفيذ والإنجاز ومعوقات سير الأعمال لتذليلها وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات والوزارات المعنية. 

وأكد على أهمية قيام كل جهة بأداء دورها على الوجه الأكمل والأمثل ،وعدم التراخي في متابعة تنفيذ المشروعات المبادرة ، لسرعة الانتهاء من تلك المشروعات وتسليمها لدخولها الخدمة لتحقيق المستهدف منها في تحسين وتطوير مستوى معيشة أهالينا في تلك القرى.

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