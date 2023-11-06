محافظ بني سويف يؤكد دعم الفرص الاستثمارية وتذليل المعوقات أمام رجال الأعمال

أكد محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، دعم المحافظة للفرص الاستثمارية والمستثمرين، وتذليل جميع المعوقات في هذا الملف، قائلًا: "باب مكتبي مفتوح لكل مستثمر لديه أي مشكلة للعمل على سرعة حلها من خلال التنسيق مع الجهات ذات الصلة".

جاء ذلك خلال ترؤس غنيم، اليوم الاثنين، اجتماع المجلس الاستشاري الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة، ضمن الاستعداد للمشاركة في النسخة الثالثة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية والذى تنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارة الأفريقية، خلال الفترة من 9 وحتى 15 نوفمبر الجاري في مركز مصر للمعارض، حيث من المتوقع أن يحظى بمشاركة 75 دولة و1600 عارض من شتى الدول الأفريقية؛ لعرض الفرص التجارية والاستثمارية في عدد من الدول الإفريقية.



وبحسب بيان صحفي صدر عن المحافظة، أكد المحافظ، أن استضافة القاهرة للمعرض للمرة الثانية يعكس التزام الدولة المصرية بدفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة بالقارة الإفريقية من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز مشروعات التصنيع المشترك فضلاً عن العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي القاري، لاسيما وأن المعرض يُسهم في تفعيل اتفاقية التجارة القارية الإفريقية AFCFTA، ويستهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة.

وأشار إلى خطة الدولة لزيادة الصادرات للخارج، من خلال العمل على محورين أساسيين هما زيادة الصادرات المصرية لأسواق أفريقيا وتعميق التبادل التجاري مع دول القارة السمراء والتوسع في تدشين المراكز اللوجستية بالقارة لتوفير البضائع الحاضرة في قطاعات تمتلك مصر فيها ميزة نسبية بالتوازي مع زيادة الصادرات بصورة عامة لكافة الأسواق الدولية.

ووجه المحافظ رؤساء المناطق الصناعية وجمعية المستثمرين بسرعة تعريف رؤساء مجالس المصانع والشركات الصناعية، التي لم تبد استعدادها بالمشاركة في المعرض، بأهمية تعظيم الاستفادة من المشاركة فيه، والعوائد الاقتصادية على كافة الأصعدة، من أجل زيادة صادراتها للخارج، كما تم التوجيه بإعداد مقترحات وآليات لدعم الصادرات لعرضها على الجهات المختصة لتنمية صادرات المحافظة، لاسيما وأن عددا من المصانع والشركات منها مصانع وشركات عالمية بعدد من المناطق الصناعية بالمحافظة.

فيما أعرب المستثمرون ورؤساء جمعيات المستثمرين عن تقديرهم وشكرهم للمحافظ لدعمه قطاع الصناعة والاستثمار بالمحافظة، وتوفير البيئة المناسبة للتنمية الصناعية بها.