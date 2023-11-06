محافظ بني سويف: بحث تعظيم الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية في دول أفريقيا

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماع المجلس الاستشاري الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة، وذلك ضمن الاستعداد للمشاركة في النسخة الثالثة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية والذى تنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارة الأفريقية، خلال الفترة من 9-15 نوفمبر 2023 بمركز مصر للمعارض، الذي من المتوقع أن يحظى بمشاركة 75 دولة و1600 عارض من شتى الدول الأفريقية، وذلك لعرض الفرص التجارية والاستثمارية في عدد من الدول الإفريقية.

شهد الاجتماع حضور كل من: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ،اللواء حازم عزت السكرتير العام ،اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، الدكتور جان هنري رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، د. علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية_مقرر المجلس الاستشاري ، بديوان عام المحافظة، وممثلو جامعات بني سويف والنهضة ، وأحمد سلطان رئيس جمعية مستثمري كوم أبو راضي، ومسؤولو جمعيات المستثمرين بالمناطق الصناعية، ورؤساء المناطق الصناعية، وعدد من المستثمرين.

أكد المحافظ أن استضافة القاهرة للمعرض للمرة الثانية يعكس التزام الدولة المصرية بدفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة بالقارة الإفريقية من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز مشروعات التصنيع المشترك فضلاً عن العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي القاري، لاسيما أن المعرض يسهم في تفعيل اتفاقية التجارة القارية الإفريقية AFCFTA، ويستهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة، مشيرا إلى خطة الدولة لزيادة الصادرات للخارج، من خلال العمل على محورين أساسيين الأول يشمل زيادة الصادرات المصرية لأسواق أفريقيا وتعميق التبادل التجاري مع دول القارة السمراء والتوسع في تدشين المراكز اللوجستية بالقارة لتوفير البضائع الحاضرة في قطاعات تمتلك مصر فيها ميزة نسبية، بالتوازي مع زيادة الصادرات بصورة عامة لكافة الأسواق الدولية.

ووجه المحافظ رؤساء المناطق الصناعية وجمعية المستثمرين بسرعة تعريف رؤساء مجالس المصانع والشركات الصناعية، التي لم تبد استعدادها بالمشاركة في المعرض، بأهمية تعظيم الاستفادة من المشاركة فيه، والعوائد الاقتصادية على كافة الأصعدة، من أجل زيادة صادراتها للخارج، كما تم التوجيه بإعداد مقترحات وآليات لدعم الصادرات لعرضها على الجهات المختصة لتنمية صادرات المحافظة، لاسيما وأن عدد المصانع والشركات منها مصانع وشركات عالمية بعدد من المناطق الصناعية بالمحافظة.

كما أكد المحافظ على دعم المحافظة للفرص الاستثمارية والمستثمرين، وتذليل كافة المعوقات في هذا الملف، قائلًا: "باب مكتبي مفتوح لكل مستثمر لديه أي مشكلة للعمل على سرعة حلها من خلال التنسيق مع الجهات ذات الصلة"، فيما أعرب المستثمرون ورؤساء جمعيات المستثمرين عن تقديرهم وشكرهم للمحافظ لدعمه قطاع الصناعة والاستثمار بالمحافظة، وتوفير البيئة المناسبة للتنمية الصناعية بها.

شارك في الاجتماع : رؤساء الوحدات المحلية (بني سويف، ببا، الفشن)، ورؤساء ومديرو وممثلو الغرفة التجارية ، القرية التكنولوجية، جهاز تنمية المشروعات، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للسكان، الاتحاد الإقليمي للجمعيات، هيئة تنمية الصادرات، مركز تحديث الصناعة، ومن الديوان العام بالمحافظة (مديرو إدارات المتابعة ومكتب خدمة المستثمرين، والاستثمار والشئون المالية والشئون القانونية والتخطيط العمراني والأملاك والسياحة والموازنة والمجالس واللجان).