ماذا يحدث لجسمك عند تناول المشروم؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد المشروم.

فوائده :

1-يحارب السرطان ويقوي المناعه وذلك لاحتوائه علي مضادات الأكسدة القويه .

2-خفض ضغط الدم لأنه غني بالبوتاسيوم اللي بيحافظ علي اتزان السوائل في الجسم .

3-خفض كولسترول الدم لأنه غني بالالياف وخالي من الدهون وبالتالي له دور كبير في تعزيز صحة القلب .

4-تقوية العظام لانه بيحتوي علي فيتامين ج وهو فيتامين مهم لبناء خلايا الجسم كما يعد المشروم مصدر للكالسيوم وفيتامين د.

5-الوقايه من فقر الدم وعلاجه لأنه مصدر جيد للحديد .

6- فوائد المشروم لمرضي السكر وبما أنه غني بالألياف فالألياف تسيطر علي مستويات السكر في الدم كمان هو منخفض السعرات الحراريه لأصحاب الدايت .