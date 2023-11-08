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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورشة العمل حول التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة ببني سويف

ورشة عمل بديوان عام
ورشة عمل بديوان عام محافظة بني سويف

انطلقت أولى فعاليات ورشة عمل حول قانون المنافسة وسياساتها، والتي يتم عقدها بقاعة ديوان عام المحافظة على مدار يومي الأربعاء والخميس، تحت  عنوان "التوافق مع أحكام  قانون حماية المنافسة وسياسة الحياد التنافسي"، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم ، محافظ بني سويف.

وحضر الورشة على زكي، ومنة أيمن، وهبة القرني، ممثلو جهاز حماية المنافسة، ومشاركة رؤساء القطاعات والوحدات المحلية ومديري الإدارات بديوان عام المحافظة ومديري التعاقدات بالمحافظة والوحدات المحلية.

تتناول ورشة العمل في يومها الأول، التعريف بقانون حماية المنافسة واستراتيجية الجهاز ، والتي تهدف لخلق مناخ  حر وبيئية تنافسية متكافئة، ويتم خلالها تطبيق القانون فيه على جميع الشركات العاملة في السوق على حد سواء ، مما ينعكس بالنفع على المستهلك المصري والاقتصاد ككل ، بجانب التعريف بمبادئ الحياد التنافسي وفق أحكام قانون حماية المنافسة ،لتضمن تحقيق المنافسة العادلة  لكافة الشركات العاملة في السوق سواء الشركات الخاصة المحلية منها والأجنبية أو الشركات المملوكة للدولة ، وبشكل متكافئ وفقاً لنفس الإطار التنظيمي دون تمييز ،إذ ترتكز سياسة الحياد التنافسي على 4 محاور رئيسية لضمان المساواة بين تلك الشركات.

 

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وتتضمنت فعاليات اليوم الأول للورشة استعراض استراتيجية الدولة في تطبيق سياسة الحياد التنافسي ،وفق السياسة الاقتصادية للدولة التي تقوم على دعم محاور المنافسة وضمان مناخ تنافسي لممارسة النشاط الاقتصادي، خاصة وأن وثيقة سياسة ملكية الدولة تنص على ضرورة الالتزام بسياسات داعمة للحياد التنافسي ، فضلاً عن اعتماد الدولة لاستراتيجية جهاز حماية المنافسة 2021/2025.

كما تم التعريف بإرشادات الجهاز ومنع الممارسات الاحتكارية بشأن دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي ، والتي توضح بشكل مفصل المنهجية المتبعة لتقييم آثار مختلف الأدوات التنظيمية على المنافسة وكيفية تحقيق الأهداف المرجوة من تلك الأدوات بشكل لا يضر بالمنافسة وذلك من خلال 4 مراحل تبدأ بفحص الأسواق المتأثرة ، تقييم الآثار الضارة بالمنافسة ، مبرات التدخل وأسبابه، وانتهاءً  بتحديد البدائل وجدوى الإجراءات التصحيحية.

ويتضمن اليوم الثاني تدريب العاملين بإدارات التعاقدات والشؤون القانونية والإدارات الهندسية ذات الصلة على كيفية مواجهة أساليب التواطؤ في العمليات التعاقدية وكيفية القيام بإخطار جهاز حماية المنافسة بأية مخالفات على النحو الذي ينظمه القانون رقم 182 لسنة 2018.

استراتيجية الدولة الدكتور محمد هاني غنيم الشركات المملوكة للدولة السياسة الاقتصادية للدولة السياسة الاقتصادية وثيقة سياسة ملكية الدولة وثيقة سياسة ملكية ورشة عمل ورشة العمل

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