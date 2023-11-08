جامعة بنى سويف التكنولوجية تستضيف مبادرة "الإبداع طريقك للنجاح"

شارك رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية الدكتور جان هنري حنا، في مبادرة "الإبداع طريقك للنجاح" بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجريدة "عالم رقمي" لنشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وتنمية المهارات الرقمية للطلاب.

وقال رئيس الجامعة، في تصريح اليوم الاربعاء، إن المبادرة تهدف إلى التواصل بين الدارسين والمتخصصين في مجالات الهندسة والعلوم والتكنولوجيا من ناحية، وأسواق العمل التكنولوجية من ناحية أخرى، كمحاولة لسد الفجوة القائمة بين الطرفين، ومحاولة توجيه طلاب الجامعات والكليات نحو تحديد مسار العمل الصحيح وتنمية مهاراتهم الرقمية بما يتناسب مع احتياجات أسواق العمل والوظائف الجديدة المستقبلية وما تتطلبه من مهارات رقمية بجانب العمل على نشر ثقافة الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال لدى طلاب الجامعات.



وأشار إلى اهتمام الدولة بالتحول الرقمي وخلق وإعداد الكوادر البشرية في المجالات التكنولوجية المختلفة فيما يساهم في إتاحة فرص عمل جديدة وتمكين الشباب بمهارات متطلبات المستقبل، مؤكدًا أن تحقيق التقدم والإزدهار يتطلب توظيف التكنولوجيا المتقدمة وتطوير المهارات اللازمة للاستفادة منها .

وأوضح أن جامعة بني سويف التكنولوجية تسعى لتوفير بيئة تعليمية حديثة ومتميزة تركز على تطوير المهارات الرقمية والتقنية، وتعمل على تعزيز التعليم التكنولوجي، لضمان تمكين الشباب من مواكبة التطورات السريعة في بيئة العمل.