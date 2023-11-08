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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كامل الوزير: 800 ألف جنبه غرامات السكة الحديد اليوم فقط

السكك الحديد
السكك الحديد

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن ١٣ مليون جنيه و ٣٧١٧ دولارا و٥٨٥ يورو إيرادات السكك الحديد يوميا.

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كامل الوزير: المواطن سيستقل وسائل النقل التابعة للوزارة بتذكرة واحدة

وتابع كامل الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن غرامات السكك الحديد التي تم تجميعها اليوم وصلت إلى ٨٠٠ ألف جنيه، مستدركا أن أي مخالفات ترتكب يتم تحصيل غرامة فورية.

 

وأضاف الفريق كامل الوزير وزير النقل، أنا أناشد الركاب عدم التهرب من دفع تذكرة القطار لأنها حق الدولة، مصر تقدم الفرص الاستثمارية وتختار الأفضل لتعظيم الاستثمارات.

 

وأشار إلى أن تم مد الخط الأول من المرج إلي شبين القناطر، والتعاقد مع شركات عالمية لتجديد القطارات،  ولدينا عقود لتطوير الخط الأول للمترو من حلوان إلي المرج الجديدة.

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