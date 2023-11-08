ماتش من اللي قلبك يحبه.. إبراهيم عبد الجواد يعلق علي مباراة الزمالك وبيراميدز

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد علي فوز الزمالك بنصف نهائي كأس مصر أمام بيراميدز



وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك‏:"ماتش كورة من اللي قلبك يحبهم .. متعة وندية وماتش مفتوح ومجنونو الفرقتين عاوزين يكسبوا .. مبروك للزمالك وهاردلك لبيراميدز .. قمة جديدة بين الاهلي والزمالك 🔥".





فاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بعد أن قدم الفريقين متعة كروية بالتقدم والتعادل 3-3 ، في نصف نهائي كأسمصر ، ليتأهل لنهائي كأس مصر أمام الأهلي لنكون على موعد مع قمة كروية جديدة بين القطبين .

وكان بيراميدز قد نجح للمرة الثالثة في التقدم على الزمالك عن طريق محمد حمدي الظهير الايسر في نصف نهائي كأسمصر بالوقت الاضافي للقاء ، ثم تعادل ناصر منسي للابيض للمرة الثالثة.

ونجح الفريقين في احراز هدف لكل منهما في الوقت الاضافي ، بعد ان انتهى الوقت الاصلي 1-1 .

وكان الزمالك قد نجح في العودة للقاء في الوقت الاصلي بعد تسجيله التعادل في الوقت بدل الضائع ، عن طريق نبيلدونجا في شباك بيراميدز ، وفي حالة انتهاء الوقت الاضافي للقاء بالتعادل يتم اللجؤ لركلات الترجيح ا، لحسم المتأهللمواجهة الأهلي في النهائي